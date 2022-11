Team von Warhammer: Vermintide 2 launcht bald das nächste Game – Trailer zeigt die düstere Spielwelt

In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer

Benedict hat sich vor allem in die Fantasy-Welt von Warhammer verliebt, die für ihn heute noch sein verehrtes World of Warcraft ausstechen kann:

Dazu kommt, dass mir Darktide tatsächlich zu düster ist. Seltsam, dass ich so etwas sage, aber die Level sehen alle einfach irgendwie eintönig aus. Sicher, wir spielen irgendwo in der Kanalisation einer monströsen Stadt. Da kommt halt kein Licht hin. Ich habe aber deutlich häufiger die Orientierung verloren, als ich zugeben würde.

„Darktide macht Spaß, hatte aber in der Beta im Vergleich zu Vermintide einige Schwächen. Obwohl 40k mit futuristischen Schusswaffen und Technologie besticht, fehlt all das irgendwie im Gameplay von Darktide. Wirklich viel geballert habe ich nicht, die meiste Zeit stand ich nach wie vor mit einem Knüppel oder Ähnlichem vor den Gegnern.

Wann erscheint Warhammer 40,000: Darktide? Nachdem es bereits im Oktober 2022 eine Closed Beta auf Steam gab , launcht das Spiel noch in diesem Jahr. Am 30. November 2022 kommt Warhammer 40,000: Darktide auf Steam .

Das ist jedoch keine Überraschung. Schon in einem früheren Trailer im Sommer 2022 wurde klar: Warhammer 40.000 Darktide spielt in einer dystopischen Zukunft, in der wohl kaum jemand leben möchte .

Warhammer 40.000: Darktide , das neueste Game des bekannten Franchises, kommt am 30. November 2022 auf Steam. Ein neuer Trailer liefert einen Einblick in die düstere Welt des Spiels.

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Insert

You are going to send email to