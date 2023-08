9 Monate nach Release bekommt ein Koop-Spiel zu Warhammer 40k richtige RPG-Skill-Trees

Falls ihr nicht so recht versteht, was es mit der Faszination an Warhammer auf sich hat:

Die Freude überwiegt allerdings. Auch, wenn die Überarbeitung spät kommt, wird Darktide mit dem Update in etwa das, was sich Fans zu Release gewünscht haben.

Dennoch herrscht Skepsis in der Community. Einige freuen sich zwar, dass sich etwas tut, aber sagen auch: „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“ Es gibt auch Zweifel daran, wie viel Variation tatsächlich in den unterschiedlichen Skill-Trees steckt.

Nachdem Darktide über die Monate auf Steam immer mehr Spieler verloren hat, steht es aktuell noch beim 2.300 Spielern im Schnitt (via steamcharts ). Die Nachricht sorgt aber für helle Freude in der Community.

Im neuen System teilt sich das System in insgesamt drei Bäume auf, die jeweils eine andere Ausrichtung für die Klasse darstellen. Ihr bekommt am Ende mehr Skillpunkte, als ein Baum alleine beinhalten kann.

Insert

You are going to send email to