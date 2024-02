Palworld hat eine stramme Roadmap – Auf welche Features freut ihr euch am meisten?

Sind das auch Dinge, die ihr euch für das Spiel wünscht? Oder habt ihr ganz andere Bedürfnisse? Stimmt oben ab und schreibt uns in die Kommentare, was Palworld aus eurer Sicht noch braucht.

Gibt es jetzt schon erste Wünsche in der Community? Wir möchten natürlich konkret von unseren MeinMMO-Lesern wissen, was ihre bzw. eure Wunsch-Features sind. Auf reddit haben aber ein paar User bereits Ideen gesammelt. Darunter größere Features, aber auch Quality-of-Life-Anpassungen.

Mit dem ersten Monat im Rücken möchten wir nun von euch wissen, welche der in der Roadmap angekündigten Features euch am wichtigsten sind. Schreibt uns auch die Features in die Kommentare, die aktuell noch nicht in der Roadmap stehen.

Seit dem Start von Palworld ist nun fast ein ganzer Monat vergangen und Pocket Pair hat euch schon mit mehreren Patches versorgt. Die Roadmap hat auch schon jetzt einiges in Aussicht gestellt – auf welche der Features freut ihr euch am meisten?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to