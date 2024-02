Palworld: Entwickler reagiert auf den Einbruch der Spielerzahlen auf Steam, über den alle berichtet haben

Den aktuellen Playerpeak von laut SteamDB 2.101.867 Spielern erreichte Palworld am 27. Januar 2024. Seither fallen die Spielerzahlen ab. In den letzten 24 Stunden lag der Höchstwert bei 512.859 Spieler im Game. Die Kurve der Steam-Charts sieht ähnlich aus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

[…] Der aufkommende „Palworld hat X% seiner Spielerbasis verloren“-Diskurs ist faul. Aber jetzt ist vermutlich ein guter Zeitpunkt [für mich] einzuschreiten und allen, die weiter lesen als die Überschriften, zu versichern, dass es ok ist, Pausen von Spielen einzulegen. Ihr müsst euch deswegen nicht schlecht fühlen. Palworld, wie so viele andere Spiele, kann nicht jede Woche massive Mengen an neuem Content veröffentlichen. Es wird neuen Content geben und es wird großartig werden. […]

Was hat er auf X.com geschrieben? @bucky_com blickt in einem längeren Post auf die Launch-Phase von Palworld zurück. Noch im Mai 2023 war er der festen Überzeugung, dass das Game sicher die 50.000-Spielermarke und nicht mehr erreichen könne.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to