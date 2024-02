Palworld: Spieler züchtet ein albern aussehendes Pal 1.856-mal und macht damit die stärksten Bosse platt

Die Community in Palworld lässt sich immer wieder neue und verrückte Ideen einfallen, mit denen sie in der Spielwelt möglichst großes Chaos anrichtet. Ein YouTuber hat jüngst eine ganze Armee desselben Pals gezüchtet. Damit lässt er den Bossen keine Chance.

Um welches Pal geht es? Unter den 113 verschiedenen Monstern, die es in Palworld gibt, gehört Relaxaurus nicht unbedingt zu den furchteinflößendsten. Zumindest nicht, wenn es nach seinem äußeren Erscheinungsbild geht.

Das Pal Typ Wasser/Drache sieht vergleichsweise harmlos aus. Eben wie ein netter Dino, auf dem es sich vortrefflich durch die Spielwelt reiten lässt. Doch der erste Eindruck täuscht. Relaxaurus hat einen starken Raketenwerfer im Gepäck, mit dessen Hilfe man ordentlich Schaden austeilen kann.

Das allein hat dem YouTuber Vash Cowaii aber nicht gereicht. Er wollte das Potenzial von Relaxaurus voll ausschöpfen und die stärksten Versionen davon haben. Dazu startete er eine Unternehmung, die absurde Ausmaße annahm. Wollt ihr andere, starke Angreifer sucht, solltet ihr euch ein ganz bestimmtes Pal fangen.

1.856 Pals, um die stärksten Bosse zu legen

Was war der Plan des YouTubers? Vash Cowaii, der auf YouTube Videos zu verschiedenen Spielen wie Warframe oder Remnant erstellt, spielt nun wohl auch Palworld.

Er fasste den Entschluss, eine ganze Armee von Relaxaurus-Pals zu züchten. Am Ende hatte er stolze 1.856 Stück davon. Plus zusätzlichen 16 Vier-Sterne-Pals derselben Art. Damit zog er durch die Spielwelt, wobei gesagt sein muss, nicht mit allen 1.856 Stück gleichzeitig.

Dennoch hatte er so eine stolze Anzahl an Pals in der Hinterhand. Dank der enormen Feuerkraft der stärksten Pals hatten die Bosse in der Spielwelt keine Chance. Ein Level 45 Jormuntide verlor seine Lebensleiste in wenigen Sekunden, und den anderen Endgegnern erging es nicht besser.

Im Kampf gegen ein Level 50 Necromus wird deutlich, wie verrückt das Vorhaben ist. Von Taktik lässt sich hier nämlich nicht mehr sprechen. Wortwörtlich blind feuern Vash Cowaii und seine Pals aus allen Rohren und alles, was man am Bildschirm noch erkennen kann, sind Feuer, Rauch und Explosionen.

Doch seht selbst:

Was war die Motivation für die Armee? Eine berechtige Frage. Wollte der Spieler einfach nur möglichst viele, starke Pals erhalten? Die Antwort ist etwas komplizierter, und beinahe rührend.

Vash Cowaii schreibt auf YouTube nämlich, dass er Relexaurus schon immer mochte, wegen der Memes, die es über ihn gibt. In einem Reddit-Beitrag habe er dann aber gesehen, wie wenig Wertschätzung die Community dem Pal entgegenbringt. Das wäre für den YouTuber Grund genug gewesen, Relexaurus mit dieser Armee ein Denkmal zu setzen. Außerdem wollte er damit „Palworld zerstören, und es war großartig.“

Zerstören beschreibt das, was man im Video sehen kann, gut. Es zeigt, dass selbst die schwierigsten Bosse, wie etwa Necromus kaum eine Chance gegen ausreichend Feuerkraft haben. Wenn das Feuer aus den Raketenwerfern auf die Obermotze niederprasselt, können sie nur hilflos zuschauen.

Relaxaurus dürfte damit bewiesen haben, dass es nicht einfach nur ein niedliches und albernes Pal ist, sondern ordentlich austeilen kann. Vash Cowaii ist aber nur einer von vielen, die in Palworld neue Möglichkeiten finden, die Bosse zu bekämpfen. Ein anderer Spieler nutzte dazu jüngst eine Treppe.