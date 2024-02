Palworld: Fangt euch dieses Pal, wenn ihr die stärksten Angreifer züchten wollt

In Palworld gibt es viele Kombinationen von Pals, wenn ihr züchten wollt. Ein Pal kommt dabei in besonders vielen Kombinationen vor.

Pals spielen in Palworld eine große Rolle. Ihr könnt sie zum Arbeiten in eurer Basis, zum Bekämpfen von Gegnern und als Reittiere zum Erkunden und Reisen in der Welt einsetzen. Um an neue Pals zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neben dem Fangen, Kaufen und befreien von Pals, könnt ihr sie auch selber züchten.

Wenn ihr Pals selber züchten wollt, gibt es bestimmte Kombinationen von Pals, aus denen neue Pals entstehen. Hierbei müsst ihr zwei spezielle Pals als Eltern-Pals einsetzen, um ein bestimmtes Pal in einem Ei zu züchten. Wie genau das Züchten in Palworld funktioniert, erfahrt ihr in unserem Breeding-Guide zu Palworld.

Ein Pal taucht in besonders vielen Kombinationen zu starken Pals auf

Um welches Pal handelt es sich? Das Pal, das beim Züchten einen besonders hohen Stellenwert innehat, ist Grizzbolt. Das Pal, das euch auch als erster Boss mit einem Trainer gegenübertritt, kommt in besonders vielen Zucht-Kombinationen vor – insbesondere bei sehr starken Pals.

So lassen sich mit Grizzbolt gleich 4 verschiedene Pals züchten, die ihr in unserer Liste der 10 stärksten Pals in Palworld findet. Die Kombinationen zu diesen Pals sind:

Cinnamoth + Grizzbolt = Warsect

Wumpo Botan + Grizzbolt = Warsect

Nitewing + Grizzbolt = Jormuntide

Sweepa + Grizzbolt = Jormuntide

Relaxaurus + Grizzbolt = Orserk

Lovander + Grizzbolt = Anubis

Loupmoon + Grizzbolt = Anubis

Caprity + Grizzbolt = Anubis

Ihr solltet euch also ein Grizzbolt fangen, wenn ihr diese starken Pals züchten wollt. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr Grizzbolt finden könnt, schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Pals und ihren Locations.

Wie sieht es bei euch aus? Ist das Züchten ein Teil von Palworld, der euch große Freude bereitet und bei dem ihr viel Zeit investiert? Oder reizen euch die anderen Aspekte des Spiels mehr und ihr legt euren Fokus eher auf diese? Wenn ihr noch auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Tricks zu Palworld seid, schaut euch gerne unsere Übersicht mit Guides zu Palworld an.