Palworld: Spieler besiegt Alpha-Pal auf Level 50 mithilfe einer Treppe

Was Bosse und Alpha-Pals betrifft, lassen sich Spielerinnen und Spieler verschiedene kreative Möglichkeiten einfallen, um sie in Palworld besiegen zu können.

Was sagt die Community dazu? Ein Nutzer kommentiert auf X , die Strategie sei „nett, aber auch eine große, unnötige Zeitverschwendung.“ Andere loben seine Vorgehensweise, ein Nutzer fragt sich, wie der Spieler geschafft hat, die Etagen der Treppe überhaupt so hoch zu stapeln.

Während es in Palworld fünf NPCs gibt, die mit ihren Boss-Pals in ihren Türmen auf euch warten, gibt es auch einige Alpha-Pals, die ihr in der offenen Welt finden und bekämpfen könnt. Gerade auf höheren Leveln kann das aber ziemlich herausfordernd sein und euch viel Zeit und einige Lebenspunkte kosten.

In Palworld gibt es Alpha-Pals, die ihr in der offenen Welt finden und besiegen könnt. Ein Spieler hat einen Trick gefunden, wie er ein Jetragon auf Level 50 ganz einfach legen kann.

