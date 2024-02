Palworld: Spieler entdeckt genialen Trick, um starke Bosse einfach zu besiegen

In Palworld gibt es einige harte Bosse, die ihr bezwingen könnt. Ein Spieler hat eine geniale Strategie entdeckt, wie das in Sekunden klappt.

In der Welt von Palworld könnt ihr eine ganze Reihe an Alpha-Pals und Bossen finden und gegen diese in den Kampf ziehen. Während es 5 Trainer gibt, die mit ihren Boss-Pals in ihren Türmen auf euch warten, gibt es auch einige Alpha- und Boss-Pals, denen ihr in der Wildnis begegnen könnt.

Diese zu besiegen, kann teilweise knifflig und schwierig sein. Wie diese hingegen in sekundenschnelle und ohne Probleme bezwingbar sind, hat nun ein Spieler auf Reddit herausgefunden und seine Strategie mit der Community geteilt.

Boss-Pals mithilfe von Pals im Lager besiegen

Welchen Trick hat der Spieler benutzt? Statt alleine mit seinem Team gegen den Boss in den Kampf zu ziehen, hat der Spieler einen cleveren Trick benutzt. Er hat in unmittelbarer Nähe des Bosses 2 Pal-Lager errichtet. Hierdurch hat er Zugriff auf seine weiteren Pals erhalten und konnte sie aus dem Lager herausholen.

Nachdem er seine starken Pals aus dem Lager geholt hat, ist er anschließend zum Boss gegangen und hat ihn kurz angegriffen. Dadurch hat der Boss seinen Angriff erwidert, woraufhin seine Pals wiederum den Boss angegriffen haben. Durch die schiere Masse von Angriffen durch seine Pals, hat es nur wenige Sekunden gedauert, bis der Boss schließlich besiegt war.

Wie genau das aussieht, seht ihr in dem entsprechenden Reddit-Beitrag, den wir hier für euch einbinden:

Was sagt die Community dazu? Die Community ist von dieser Idee begeistert und feiert den Spieler für seine Idee. Einige der Kommentare lauten wie folgt:

Hahaha, das ist unglaublich , schreibt ein Redditor.

, schreibt ein Redditor. Um die Wahrheit zu sagen, war ich zunächst verwirrt, aber dann wurde mir klar, was du da tust – sehr cool! , lautet ein weiterer Kommentar.

, lautet ein weiterer Kommentar. Ich habe meine 3. Basis nicht gebraucht, aber das ist eine großartige Idee , meint ein weiterer User.

Auf einen Kommentar, dass man die Boss-Pals so leider nicht fangen kann, antwortet der Spieler: Nimm sie einfach alle raus, wenn der Boss unter 10 % ist (manchmal muss man schnell sein) und beende/fange es dann selbst .

Wenn ihr also Probleme beim nächsten starken Boss habt, wählt ihr vielleicht diesen Ansatz. Probiert ihr am besten einfach selbst aus, um einen Boss in Windeseile zu bezwingen.

Kanntet ihr den Trick schon oder habt ihr ihn bereits ausprobiert? Berichtet uns gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren.

Ihr seid auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Tricks zu Palworld? Dann werft einen Blick auf unsere Guides zu Palworld.