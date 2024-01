Palworld: Alle Bosse mit Standorten in der Übersicht – So besiegt ihr sie

Falls ihr in eurem Kampf gegen Shadowbeak ein Orserk einsetzen wollt, erfahrt ihr auf MeinMMO, wie und wo ihr eines fangen könnt: Palworld: Kann man Bosse wie Grizzbolt fangen? – So bekommt ihr besonders starke Pals

So besiegt ihr Alex & Orserk: Um das Drachen- und Elektro-Pal Orserk zu besiegen, müsst ihr in dem Boss-Kampf insgesamt 130.000 Schadenspunkte verursachen. Das macht ihr am besten mit Pals der Typen Boden oder Eis.

Welche Bosse gibt es in Palworld? In Palworld könnt ihr 5 Bosse mit ihren Pals zu Kämpfen herausfordern:

In Palworld könnt ihr in Türmen insgesamt fünf Bosse mit ihren mächtigen Pals herausfordern. Bereits zum Ende des Tutorials trefft ihr auf Zoe und ihr Elektro-Pal Grizzbolt. Anschließend warten die Trainer und Trainerinnen Lily, Alex, Marcus und Victor auf euch.

