Palworld: Gebäude abreißen – so funktioniert der Rückbaumodus

In Palworld ist das Bauen von Gebäuden ein elementarer Bestandteil des Spiels. Wir erklären euch, wie ihr sie auch wieder abreißen könnt.

Wenn ihr in Palworld den perfekten Bauplatz zum Start gefunden habt, könnt ihr loslegen und fleißig Gebäude bauen, wenn ihr die notwendigen Ressourcen dafür gesammelt habt. Hierbei kann es natürlich auch vorkommen, dass ihr später feststellt, dass ihr ein Gebäude nicht optimal gesetzt habt und es wieder abreißen wollt.

Das stellt zum Glück kein Problem dar. Hierfür gibt es in Palworld den sogenannten Rückbaumodus, mit dem ihr eure Gebäude wieder in Ressourcen wandeln könnt und das Gebäude an einem anderen Ort neu platzieren könnt.

Rückbaumodus nutzen, volle Ressourcen zurückbekommen

Wie funktioniert der Rückbaumodus? Um den Rückbaumodus zu aktivieren, öffnet ihr zuerst das Baumenü. Wenn ihr unter dem Auswahlkreis schaut, findet ihr hier den Rückbaumodus. Dazu müsst ihr standardmäßig am PC die C-Taste drücken bzw. den rechten Stick auf eurem Xbox-Controller betätigen.

Wenn ihr nun ein Gebäude oder Objekt markiert, wird das Objekt farblich hervorgehoben. Wenn ihr jetzt am PC die linke Maustaste bzw. die X-Taste auf eurem Xbox-Controller betätigt, wird das Gebäude bzw. das Objekt abgerissen.

Was passiert mit den Ressourcen, wenn ich ein Gebäude abreiße? Wenn ihr euch dafür entscheidet ein Gebäude abzureißen, braucht ihr euch keine Gedanken um die Ressourcen machen, die ihr beim Bau benutzt habt. Beim Abriss von Gebäuden in Palworld erhaltet ihr sämtliche Ressourcen zurück, die ihr für das Gebäude benötigt habt.

Nachdem ihr das Gebäude abgerissen habt, landen die Ressourcen einfach wieder zurück in eurem Inventar. Wenn ihr also nach dem Bau eines Gebäudes merkt, dass ihr es falsch platziert habt oder ihr später entscheidet, dass es einen geeigneteren Ort dafür gibt, könnt ihr es bedenkenlos abreißen und neu platzieren.

Was sagt ihr zu dem Rückbaumodus? Habt ihr ihn bereits benutzt, oder stehen all eure Gebäude noch da, wo ihr sie ursprünglich platziert habt? Habt ihr hierzu vielleicht Tipps, an denen ihr euch dabei orientiert? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über praktische Guides mit Tipps und Tricks zu Palworld findet ihr bei uns ebenfalls.