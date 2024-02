Palworld: Spieler löscht seine Basis, weil er das falsche Item festhält

Der Bau einer Basis ist eines der zentralen Elemente von Palworld. Ein Spieler wollte seine Basis ausbauen und löschte sie stattdessen, weil er das falsche Item ausgerüstet hatte.

Die einen Spieler präsentieren auf Reddit stolz ihre Basis in Palworld – und ernten dafür Kritik, die anderen haben absolutes Chaos in der Base, wenden damit aber unbewusst einen cleveren Trick an. Ein Spieler baute sich einen „Fahrstuhl“. Und ein Spieler wollte offenbar gerade seine Base ausbauen und löschte sie dann versehentlich.

Auf Reddit zeigt der Nutzer „BlingCringus“ am 11. Februar in einem Video seine Basis in Palworld. Dort sieht man, wie er eine „Heiße Quelle“ in seinem Gebäude platzieren will. Diese reißt er jedoch wieder ab – und daraufhin mit einem Klick seine komplette Basis.

„Ich dachte, ich wäre immer noch im Baumenü“

Wie hat er seine Basis gelöscht? In dem 15-sekündigen Clip auf Reddit sieht man, wie der Spielcharakter im Baumodus von Palworld eine „Heiße Quelle“ in seiner Basis platzieren will. Mit einem Raketenwerfer ausgerüstet, reißt er diese vor dem Bau wieder ab.

Der Spielcharakter springt von der Etage nach unten – und plötzlich fliegt ihm die gesamte Basis um die Ohren. Im Titel seines Beitrags auf Reddit schreibt er: „Baut eure Basis nicht mit einem Raketenwerfer in der Hand…“

Und im Kommentar erklärt er: „Ich spiele auf der Xbox, das war nur ein Ausrutscher der Hand. Ich dachte, ich wäre immer noch im Baumenü.“ Somit hat er den Raketenwerfer versehentlich abgefeuert und damit seine komplette Basis in die Luft gejagt.

Was sagt die Community dazu? Einzelne Nutzer witzeln über die Situation, andere „betrauern“ seinen Verlust. Der Nutzer „Rinomaru“ kommentiert: „Ok, also brauchten die 3 kleinen Schweinchen und Wolf nur einen Raketenwerfer!“ Ein Nutzer rät, Palworld mit ALT+F4 zu schließen und zum letzten Speicherstand zurückzukehren.

Der Nutzer „TifaRizaLuffy“ merkt an: „Ich habe meiner Frau neulich ihren ersten Raketenwerfer geschenkt. Beim ersten Überfall hat sie die halbe Basis mit einem Schuss in die Luft gejagt.“ Ein anderer Nutzer kommentiert: „Deshalb rüste ich den Raketenwerfer nur aus, wenn ich ihn wirklich brauche, 14.000 Schaden sind kein Spielzeug, lol.“

Der Ersteller des Beitrags schreibt in den Kommentaren, es war das Beste so, da er bisher nicht herausfinden konnte, wie man diese Basis irgendwie zum Laufen bringt. Es sei zum Glück nur seine Kohle-Basis.

Ihr könnt in der offenen Welt von Palworld bis zu drei Palboxen gleichzeitig aufstellen und entsprechend drei Basen haben, um euch gut zu schützen oder aber um dort den Zugang zu Rohstoffen effektiv zu nutzen.

