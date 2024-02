Palworld: Spieler beschwert sich über Chaos in seiner Basis, doch das ist eigentlich ein riesiger Vorteil

Ein Palworld-Spieler beschwert sich über die Unordnung in seinem Lager, doch er weiß nicht, dass er unbewusst einen cleveren Trick anwendet.

Wieso hat der Spieler ein Chaos in seiner Basis? In Palworld könnt ihr bekanntlich nicht nur viele unterschiedliche Pals fangen und züchten, ihr könnt sie auch verschiedene Arbeiten verrichten lassen. Sie farmen für euch Steine und Holz, schmelzen Metall oder produzieren auf einer Viehfarm organische Produkte wie Eier, Milch, Honig und Wolle.

Die gefarmten und produzierten Ressourcen lagern die Pals normalerweise auch eigenständig in Kisten und Schränken ein, wenn ihr welche in eurem Lager habt. Bei einem Spieler auf Reddit war das allerdings nicht der Fall und seine drei Viehfarmen liefen vor Lebensmitteln nur so über.

Den Post des Spielers auf Reddit seht ihr hier:

Als der Spieler sich auf Reddit über das Lebensmittel-Chaos in seiner Basis beschwerte, teilten ihm die anderen Nutzer mit, dass er da tatsächlich unbeabsichtigt einen cleveren Trick genutzt hat, der ihm einen großen Vorteil bringt.

Das Chaos macht Lebensmittel länger haltbar

Was ist das für ein Vorteil? Wie die Spieler in den Kommentaren auf Reddit schreiben, haben die auf der Viehfarm produzierten Lebensmittel keinen Verfallstimer, wenn sie noch auf dem Boden liegen. Dieser starte demnach erst, wenn ihr das jeweilige Produkt aufsammelt und in eurem Inventar oder einer Kiste habt.

Der Verfallstimer gibt an, wie lange ein Lebensmittel oder eine Zutat noch haltbar ist. Wenn ihr beispielsweise eine Beere in eurem Inventar habt und diese ist noch eine Minute haltbar, dann wird sie nach dem Ablauf dieser Minute aus eurem Inventar entfernt.

Der Spieler, der sich auf Reddit über das Chaos in seiner Basis beschwerte, hat also nicht nur eine unaufgeräumte Viehfarm, in der alles auf dem Boden liegt. Er hat auch ein riesiges Lebensmittellager, in dem wichtige Zutaten wie Milch, Eier und Honig nicht ablaufen.

Cleveres Lebensmittellager für die Herstellung von Kuchen

Wieso ist das so ein großer Vorteil? Wenn ihr in Palworld Pals züchten wollt, dann müsst ihr Kuchen herstellen und in einer Zuchtfarm platzieren. Für diesen Kuchen benötigt ihr Mehl, Eier, Beeren, Milch und Honig.

Dadurch, dass die Lebensmittel keinen Verfallstimer haben, wenn sie auf dem Boden liegen, müsst ihr euch nicht um eine gekühlte Lagerung bemühen. Außerdem ist es dann nicht notwendig, die Lebensmittel zügig zu verbrauchen – also bevor sie ablaufen.

Ihr könnt sie einfach auf dem Boden liegen lassen und erst dann aufheben, wenn ihr den für das Züchten benötigten Kuchen herstellt.

