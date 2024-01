Palworld: Die komplette Map in Levelzonen unterteilt – Mit welcher Stufe sollte ich ein Gebiet betreten?

In Spielen mit einer Open-World könnt ihr schon ab Level 1 über die gesamte Map streifen – so auch in Palworld. Doch das birgt die Gefahr, sich zu früh in ein Gebiet mit zu starken Gegnern zu begeben. Wir zeigen euch, mit welcher Stufe ihr euch in welches Gebiet wagen könnt.

Was ist das für eine Map? Auf Reddit teilte der User PalGardener die Map von Palworld, die er in verschiedene Levelzonen eingeteilt hat. Diese wurde später noch von einem anderen Spieler ergänzt.

Bei der Leveleinteilung geht es explizit nicht um Bosse oder Dungeons, sondern um die Pals in der offenen Spielwelt.

Spoilerwarnung: Unten zeigen wir die besagte Map. Wollt ihr lieber alles selber entdecken, scrollt besser nicht nach unten.

Hier erfahrt ihr, wo ihr ein super schnelles Bodenreittier findet:

Levelzonen als hilfreiche Richtlinie

Die Regionen in Palworld sind nicht strikt nach Level geordnet – zum Beispiel im Süden leicht, im Norden schwer. Daher kann es gerade am Anfang schwerfallen, die richtigen Gebiete für das aktuelle Level zu finden.

Hier verschafft die Map mit zugehörigen Levelzonen eine praktische Übersicht:

Die Levelunterteilung von PalGardener und DinosaurBBQ.

Bild: reddit.com

1. Earlygame (Level 1-15)

Am Anfang des Spiels ist es am sichersten, sich in den Startregionen aufzuhalten. Davon gibt es vier Stück, die am Anfang bereits auf der Karte aufgedeckt sind.

Tipp: Ihr könnt direkt zu Beginn euren Spawnpunkt indirekt aussuchen. Drückt Escape, wählt dann Respawnen und sucht euch dann eine der möglichen Optionen aus. Sie liegen alle in einem leichten Gebiet! Macht das aber nur, solange ihr noch keine Items im Inventar habt, da ihr sie mit normalen Einstellungen sonst verliert.

2. Midgame (Level 10-30)

Im Midgame könnt ihr gut die Mitte der Karte erkunden. Außerdem könnt ihr nun einen Abstecher in das südliche Naturschutzgebiet unternehmen.

3. Der Vulkan (Level 30-40)

Ab Level 30 solltet ihr dann gut für den Vulkan im Süd-Westen der Karte gewappnet sein. Aber denkt an ausreichend Hitzeschutz!

4. Lategame (Level 35-50)

Als Letztes solltet ihr euch in die Regionen im Norden wagen. Auch die beiden oberen Naturschutzgebiete befinden sich auf höherem Level.

Gibt es weitere interessante Orte?

Der neugierige Entdecker findet jetzt vielleicht immer noch Orte, die nicht von den Gebieten umfasst sind. Über zwei davon klären wir euch auf:

Die kleinen Inseln

Wer die Karte genau betrachtet, entdeckt möglicherweise die vier kleinen Punkte im Osten der Map beziehungsweise südlich der Wüste. Dabei handelt es um große Steine, die aus dem offenen Meer ragen.

Ein Ausflug dorthin ist jedoch nicht unbedingt nötig, dort gibt es nichts Besonderes zu finden.

Der große Baum

Vielleicht habt ihr am Horizont mal einen riesigen Baum gesehen. Da juckt es doch direkt in den Fingern, auf ein Schwimm- oder Flugpal zu steigen und sich das Ganze aus der Nähe anzuschauen.

Doch lohnt sich das? Klare Antwort: nein.

Bevor ihr am Ziel ankommt, stoßt ihr nämlich auf eine unsichtbare Mauer. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr den Baum also nicht erreichen.

Wir hoffen, dass euch dieser Überblick ein wenig im Spiel hilft. Ich habe zum Beispiel eine gefühlte Ewigkeit im Spawngebiet verbracht und viel zu spät gemerkt, dass ich eigentlich schon längst bereit für die nächsten Gebiete war. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Kommt ihr von den ganzen Erkundungen dann wieder zurück, ist es an der Zeit, sich um die Base zu kümmern. Dabei werdet ihr natürlich von euren Pals unterstützt. Aktuell machen sie jedoch häufiger etwas, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Hier hilft ein Trick, mit dem ihr Pals Aufgaben verbieten könnt: Spieler findet Trick heraus, mit dem ihr euren Pals Aufgaben verbieten könnt