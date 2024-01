Palworld: Spieler findet Trick heraus, mit dem ihr euren Pals Aufgaben verbieten könnt

In Palworld machen eure Pals häufiger das, was ihr gar nicht wollt. Vor allem Stein hat man bereits nach kurzer Zeit im Überfluss. Ein Spieler fand nun einen Trick heraus, wie ihr euren Pals „verbieten“ könnt, gewisse Aufgaben zu erledigen.

Was ist das Problem? Bei Palworld tun eure Pals häufig Dinge, die ihr gar nicht wollt. Zum Beispiel farmen die Pals auch noch Stein, wenn ihr bereits tausende Steine im Lager habt oder sie stattdessen ein natürliches Erz-Vorkommen abbauen sollen.

Den Pals sagen, dass sie etwas anderes tun sollen, geht eigentlich nur manuell, in dem ihr einen Pal aufnehmt und ihn auf eine andere Arbeitsstelle schleudert. Es kommt allerdings vor, dass ein Pal sich wieder umdreht und einer anderen Aufgabe zuwendet, ehe die ihm von euch auferlegte abgeschlossen ist.

Auf Reddit hat jetzt der Spieler AceITP einen Trick herausgefunden, wie ihr allen Pals gewisse Aufgaben verbieten könnt, ganz ohne sie aufzuheben. Der Beitrag ging viral, weil wohl viele Spieler von dem Problem frustriert sind.

Wie ihr in Palworld ein super schnelles Bodenreittier findet, seht ihr hier im Video.

Alles eine Frage des Aufbaus

Wie funktioniert der Trick? Damit eure Pals nicht mehr an gewissen Arbeitsstellen arbeiten, müsst ihr eure Arbeitsstellen zunächst auf erhöhte Fundamente stellen, die ihr mittels Treppen mit dem Boden verbindet. Das ganze sieht dann so aus:

Setup für einen Steinbruch

Zu beachten ist, dass alle Arbeitsstellen, die ihr kontrollieren wollt, mit einer Treppe verbunden seien müssen. Wenn ihr also zum Beispiel 2 Steinbrüche habt, an denen Stein abgebaut wird, müsst ihr beide mittels der gleichen Treppe verbinden. So könnte das aussehen:

Setup für zwei Steinbrüche

Damit eure Pals jetzt die Aufgaben nicht mehr erledigen, müsst ihr einfach nur noch die Treppe abbauen, die zu den Fundamenten führt. Dadurch können die Pals den Arbeitsort nicht mehr erreichen und widmen sich ganz automatisch einer anderen Aufgabe.

So bekommt ihr etwas Kontrolle darüber, was eure Pals in eurer Basis gerade tun, ganz ohne etwas abzubauen.

Warum löscht man nicht einfach die Arbeitsplätze? Das haben einige Nutzer auch auf Reddit gefragt. Ein Grund spricht gegen das Löschen. Denn jedes Mal, wenn man die Arbeitsstellen wieder braucht, muss man sie neu errichten und das kostet Zeit. Eine Treppe hingegen kann sofort gebaut werden, ganz ohne viel Arbeit.

Im Reddit-Beitrag besprechen die Nutzer noch den Ort, der sich am besten für eine zweite Basis eignet. Wir haben euch bereits in einem Artikel verraten, wie ihr Erz automatisch abbauen könnt, in dem ihr eine zweite Basis baut. Hier könnt ihr den Artikel lesen: Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten