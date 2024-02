In Palworld hat ein Spieler eine kreative Möglichkeit gefunden, sich in einem Gebäude nach oben zu bewegen. Er baute eine Art „Fahrstuhl“ und hat damit selbst die Entwickler überrascht.

Was die Fortbewegung in Palworld betrifft, gibt es verschiedene Optionen. Man kann laufen, auf Pals reiten oder fliegen, selbst einen Gleiter benutzen und damit über die Map „fliegen“. Außerdem gibt es ein nützliches Item, mit dem ihr euch an Felsen und Gebäuden hochziehen könnt.

Ein Spieler hat das Item innerhalb eines Gebäudes verwendet und dadurch eine Art Fahrstuhl kreiert. Auf X präsentierte er das am 6. Februar in einem Videoclip, der zum aktuellen Zeitpunkt (7. Februar, 18:30 Uhr) bereits über 2,6 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Im Video seht ihr, wo ihr ein schnelles Reittier in Palworld findet:

„Fahrstuhl“ dank Enterhakenpistole

Was für ein Item benutzt er? Der Spieler benutzt im Clip eine Enterhakenpistole, mit der man sich schnell fortbewegen kann. Das Seil der Pistole hakt sich am anvisierten Ziel ein und zieht den Spielcharakter dann dahin. Hier scheint die Mechanik aber anders zu funktionieren.

Im Clip sieht man, wie der Spielcharakter mit der Pistole aus einem Fenster auf den Boden schießt und daraufhin an der Wand entlang nach oben fliegt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Enterhakenpistole könnt ihr mit „Antiken Technologiepunkten“ freischalten: So bekommt ihr Antike Technologie und schaltet mächtige Fähigkeiten frei.

Wie reagiert die Community? Auf X schreibt ein Nutzer, dass er die Idee „liebt“. Ein anderer Nutzer merkt an, man bräuchte jetzt noch passende Fahrstuhlmusik. Eine Nutzerin kommentiert: „Wer braucht schon Treppen, wenn man einen schicken Fahrstuhl hat! #LazyLife“ (auf Deutsch: Faulenzerleben).

Der Clip wurde bisher millionenfach aufgerufen und über 400-mal geteilt.

Auch die Entwickler von Palworld teilten den Clip. In dem Beitrag auf X schreiben sie: „Nun… das war unerwartet… Sie haben einen Aufzug gebaut.“

Funktioniert das? Wir haben das in Palworld ausprobiert und festgestellt, dass es klappt. Dafür haben wir eine Bodenplatte aus Stein gesetzt und an allen vier Seiten Stein-Wände platziert. Daraufhin haben wir uns an eine Wand gestellt und mit der Enterhakenpistole die Stelle anvisiert, an der Boden und Wand zusammenlaufen.

Kurz nachdem wir „geschossen“ haben, flogen auch wir nach oben – bis zu der Stelle, an der die Wand aufhörte. Und in der Position verblieben wir dann, wie ihr auf dem ersten Screenshot sehen könnt. Mit der Taste, die im Spiel angezeigt wird, kann man den Vorgang abbrechen (auf der Tastatur mit „STRG“). Dann steht man im Prinzip auf der Kante der Wand, wie im zweiten Screenshot.

Mit der Enterhakenpistole wurden wir nach oben gezogen. Mit der Enterhakenpistole wurden wir nach oben gezogen. Mit der Enterhakenpistole wurden wir nach oben gezogen. Sobald man den Vorgang abbricht, steht man auf der Wand. Sobald man den Vorgang abbricht, steht man auf der Wand. Sobald man den Vorgang abbricht, steht man auf der Wand.

So könnte man dann von oben wieder runterfliegen, oder andere Räume betreten, die an die Stelle anschließen (wenn man welche gebaut hat). Ob die Vorgehensweise immer funktioniert und im Spiel bleibt, können wir nicht sagen.

Falls ihr noch ganz frisch in Palworld seid, haben wir hier eine Liste mit kleinen aber feinen Tipps und Fakten für euch zusammengestellt, die MeinMMO-Autorin Linda selbst gerne früher gewusst hätte: 20 Tipps zu Palworld, die ich gerne früher gewusst hätte