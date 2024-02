Wollt ihr ganz frisch mit Palworld starten, oder seid ihr schon ein erfahrener Pal-Jäger auf der Suche nach ein paar Tipps? In beiden Fällen hat MeinMMO-Autorin Linda B. eine Liste mit kleinen aber feinen Tipps und Fakten für euch zusammengestellt, die sie selbst gerne früher gewusst hätte.

Wer spricht hier? Als großer Fan von guten Open-Worlds und Survival-Spielen haben es Linda B. vor allem Spiele wie Conan Exiles, Valheim oder V Rising angetan. Leider ist Pokémon in ihrer Kindheit völlig an ihr vorbeigegangen. Dafür ist sie jetzt umso begeisterter von Palworld.

Was ist das für eine Liste? Hier erhaltet ihr eine volle Ladung an Quick-Tipps, die euch den Alltag in Palworld hoffentlich ein wenig erleichtern.

Ich habe dabei versucht, mich an all die Situationen zu erinnern, in denen ich dachte: „Oh, hätte ich das mal früher gewusst…“.

Für eine bessere Übersicht habe ich die Liste grob in drei Abschnitte unterteilt. Springt einfach zu dem Punkt, der für euch interessant ist:

Hier erfahrt ihr, wie ihr schnell leveln könnt:

Für Anfänger

Wenn ihr neu in Palworld einsteigen wollt, oder noch ganz am Anfang steht, sind folgende Tipps perfekt für euch geeignet.

1. Es gibt mehrere Stargebiete

Meine ersten Stunden in Palworld habe ich eigentlich ausschließlich Rund um den Spawnpunkt verbracht. Tatsächlich hätte ich aber schon viel früher auf Entdeckungstour gehen können. Es gibt nämlich mehrere Startgebiete!

Alle Regionen, die am Anfang auf eurer Map aufgedeckt sind, eignen sich für niedrige Level. So könnt ihr schon ab Sekunde eins auf Erkundungstour gehen, wenn ihr das möchtet.

2. Spawnpunkt aussuchen

Tatsächlich müsst ihr auch nicht an dem Spawnpunkt starten, an dem euch das Spiel standardmäßig absetzt.

Drückt Escape, und wählt dann Respawnen.

Dadurch stirbt euer Charakter und ihr könnt einen von vielen Spawnpunkten wählen, die alle in einem Startgebiet liegen.

In den Optionen könnt ihr Respawnen auswählen. Es stehen acht Spawnpunkte zur Auswahl.

Achtung: Tut das nur, wenn ihr noch keine Items im Inventar habt. Auf normalen Einstellungen verliert ihr diese sonst.

Bonustipp: In der Nähe von fast jedem Spawnpunkt befindet sich auch ein Schnellreisepunkt, den ihr aktivieren könnt. Zu Beginn des Spiels könnt ihr also theoretisch so oft respawnen, bis ihr auf jeder Insel einen Teleporter freigeschaltet habt.

Das erleichtert euch die Erkundung der Startgebiete enorm, ist aber natürlich auch ein bisschen „cheaty“.

3. Palbox platzieren

Eine Palbox erschafft um sich herum einen Radius, in dem ihr dann eure Basis errichten könnt. Macht also nicht den gleichen Fehler wie ich, die Palbox ans Wasser oder eine Klippe zu setzen.

Platziert sie schön mittig, so habt ihr maximal viel Platz und vermeidet späteres Umsetzen der Box.

4. Ihr könnt 3 Basen haben

Am Anfang teilt euch das Spiel leider nicht mit, wie viele Basen mit Palbox ihr überhaupt errichten könnt. Die Antwort lautet 3.

Um die zweite und dritte Palbox platzieren zu können, müsst ihr lediglich das Level eurer Palbox erhöhen.

Von Anfang an: 1. Basis

Palbox Level 10: 2. Basis

Palbox Level 15: 3. Basis

5. Jede Basis ist ein Teleporter

Um eure Basis gut anzuschließen, müsst ihr nicht – wie ich zuerst – neben einem Teleporter bauen. Denn jede Basis ist ihr eigener Schnellreisepunkt. Stellt euch dafür einfach vor die Palbox und drückt c.

Wenn ihr ganz perfekt planen wollt, errichtet ihr die Palboxen sogar möglichst weit von normalen Teleportern entfernt. So könnt ihr nämlich ein sonst nicht so gut erreichbares Gebiet mit einem Schnellreisepunkt versehen.

6. Pals im Team können in der Basis helfen

Auch Pals in eurem Team können euch bei Arbeiten in der Basis helfen. Beschwört das gewünschte Pal einfach mit E und es wird mithelfen, solange ihr euch selbst in der Base aufhaltet. Zu kostenloser Arbeitskraft sagen wir nicht nein!

7. Nicht Angriff leveln

Priorisiert beim Leveln eurer Attribute nicht den Angriff. Ich dachte am Anfang, dass es bestimmt gut wäre, diesen Wert zu steigern. Da ihr euren Angriffswert pro Level aber gerade mal um 2 steigert, ist es den Levelpunkt einfach nicht wert.

Da ihr eure Attribute erst mit Level 43 wieder ändern könnt, achtet besser schon von Anfang an darauf, die Punkte gut zu verteilen.

Wie ihr euren Charakter am besten skillt, erfahrt ihr hier: Die beste Skillung und Charakterwerte, die ihr unbedingt steigern solltet

8. Raids starten nur, wenn ihr in der Basis seid

Wenn ich in anderen Spielen kurz meine Ruhe möchte, weil ich mir zum Beispiel einen kleinen Snack holen möchte, stelle ich mich meistens in die Base. Dort ist man schließlich gut geschützt.

In Palworld ist das allerdings keine so gute Idee. Die Raids, die eure Basen regelmäßig überfallen werden, erscheinen nämlich nur, wenn sich auch jemand in der Basis befindet.

Geht also lieber ein Maar Meter nach draußen an ein ruhiges Plätzchen. Das gilt zum Beispiel auch, wenn ihr darauf wartet, dass eure Pals eine bestimmte Arbeit verrichten. Wartet ihr einfach neben der Base, vermeidet ihr ungewollte Raids.

9. Kampfunfähige Pals

Verliert ein Pal in eurem Team alle Lebenspunkte, verschwindet es zum Glück nicht dauerhaft. Stattdessen ist es kampfunfähig.

Um das Pal wieder fit zu bekommen, könnt ihr es für 10 Minuten in eine Palbox legen.

Nachts könnt ihr euch alternativ auch schlafen legen. Das macht die Pals in eurem Team sofort wieder einsatzbereit!

Weitere Tipps für Anfänger findet ihr hier:

Schon gewusst?

Auch wenn ihr schon einige Stunden in Palwold verbracht habt, könnt ihr hier vielleicht noch etwas lernen. Wusstet ihr zum Beispiel Folgendes? In Palworld habt ihr tatsächlich eine…

1. Höhere Fangchance von hinten

Werft ihr eine Sphäre auf den Rücken eines Pals, erhöht sich eure Fangchance!

Ob ihr den Bonus bekommen würdet oder nicht, seht ihr direkt über der Prozentzahl, wenn ihr die Taste zum Werfen der Sphäre gedrückt haltet.

In Englisch heißt das Ganze „Back-Bonus“ (Rücken-Bonus). Im Deutschen wurde dies etwas irreführend als „Fluchtbonus“ übersetzt. Zwar bekommt ihr den Bonus auch, wenn ein Pal vor euch flieht. Aber eben auch zu allen anderen Zeitpunkten, in denen ihr den Rücken anvisiert.

Bonustipp: Da sich Pals im Schlaf nicht bewegen, lassen sie sich hier besonders gut von hinten treffen. Gerade schwächere Pals lassen sich so häufig gut fangen, ohne überhaupt einen Kampf starten zu müssen.

Von Vorne habe ich bei diesem Lamball eine Fangchance von 27%. Mit dem Rücken-Bonus erhöht sich die Fangchance auf 49%.

2. Gegner haben Schwachstellen

Die Gegner in Palworld haben bestimmte Schwachstellen – meist das Gesicht. Trefft ihr diese Schwachstellen, verursacht ihr mehr schaden.

Erkennbar ist dies an der roten Schadenszahl, die neben dem getroffenen Gegner erscheinen. Bei normalen Angriffen ist die Zahl immer weiß.

Besonders gut trefft ihr die Schwachstellen mit Fernkampfwaffen. Aber auch im Nahkampf sind solche kritischen Treffer möglich.

3. Fernkampfwaffen im Flug nutzen

Habt ihr eine Fernkampfwaffe ausgerüstet, könnt ihr mit Linksklick unmittelbar „aus der Hüfte“ schießen. Sitzt ihr jedoch auf einem Reittier, führt ihr mit der Linke Maustaste einen Angriff mit eurem Pal durch.

Trotzdem könnt ihr auch im Flug eure Fernkampfwaffen nutzen! Zielt dafür einfach mit der rechten Maustaste, und schon könnt ihr gewohnt schießen.

4. Pals Befehle geben

Ihr könnt in gewissem Rahmen steuern, wie sich Pals in eurem Team verhalten. Es gibt drei mögliche Stufen:

Passiv: greift nicht an

Neutral: greift das gleiche Ziel an, wie der Spieler

Aggressiv: greif alles in der Umgebung an

Ändert das Verhalten wie folgt:

PC: 4

Controller: rechten Stick drücken

Das Interessante: Diese Einstellung bezieht sich auch auf Pals, die dauerhaft um euch herumfliegen, wenn ihr sie im Team habt. Dazu zählen zum Beispiel Daydreams. So vermeidet ihr das ärgerliche Szenario, dass ein solcher Daydream einen Pal tötet, den ihr eigentlich fangen wolltet.

5. Wichtige Objekte können nicht mehr abgelegt werden

Neben dem normalen Inventar verfügt jeder Spieler über eine Sammlung mit Wichtigen Objekten. Dazu zählen beispielsweise die Sättel für eure Reit-Pals.

Habt ihr so ein Wichtiges Objekt einmal aufgenommen, könnt ihr es nicht wieder ablegen. Das gilt auch, wenn ihr das Objekt aus Versehen ein zweites Mal aufsammelt, zum Beispiel, weil ihr es gerade für einen Mitspieler craften wolltet!

Das Item ist dann weg – die Ressourcen dafür verschwendet. Das ist besonders ärgerlich, wenn ihr recht wertvolle Materialien wie Antike Bauteile verbraucht habt.

6. So verdirbt Essen

Wie ihr wahrscheinlich schon entdeckt habt, verderben Lebensmittel in Palworld nach einer gewissen Zeit. Jedes verderbliche Item ist mit einem kleinen Timer versehen. Läuft dieser ab, verschwindet genau ein Gegenstand dieses Item-Stapels.

Es ist also immer besser, Essen in großen Stacks aufzubewahren.

Lagert ihr zum Beispiel 5 Beeren in 5 Itemslots, werden alle nach 10 Minuten verschwinden. Lagert ihr die 5 Beeren stattdessen gestapelt, verdirbt nach 10 Minuten nur eine davon.

Was passiert, wenn ich Items mit verschiedenen Timern zusammenziehe? In so einem Fall kommt es darauf an, welches der Items ihr bewegt habt. Es wird immer die Verfallszeit des Items übernommen, welches nicht bewegt wurde.

Zieht daher immer den Itemstapel mit dem niedrigeren Timer auf den, mit dem Höheren.

Oben ziehe ich neues Essen auf altes.

Oben ziehe ich neues Essen auf altes.

Unten ziehe ich altes Essen auf neues.

Unten ziehe ich altes Essen auf neues. Oben ziehe ich neues Essen auf altes.

Der Timer des nicht bewegten Items wird übernommen.

In der Praxis wird das in der Regel nicht besonders wichtig sein. Ob ihr eine Beere nun 2 Minuten früher oder später verliert, ist nicht so relevant. Auch die Pals werden natürlich stets frische Items auf Ältere legen. Hantiert ihr jedoch manuell mit aufwendig gekochtem Essen, kann diese Info schon ganz nützlich sein.

7. Essen richtig managen

Vielleicht kennt ihr das Problem: ihr baut extra eine Kühlbox, um euer wertvolles Essen länger haltbar zu macht. Doch eure Pals legen einfach alles in ihren Futtertrog.

Die Priorisierung, an welchen Ort Pals aufgesammelte Nahrungsmittel bringen, lautet wie folgt:

1. Futtertrog

2. Kühlbox

3. Andere Lagerbehälter

Wenn ihr also wollt, dass eure Pals Nahrungsmittel automatisch in die Kühlbox legen, müssen alle Futterstellen voll sein!

Am einfachsten ist es, in die fünf rechten Plätze der Futterstelle je einen Honig zu legen. Dieser wird nämlich niemals schlecht. Das Futter für eure Pals kommt dann als großer Stack auf den linken Platz. Denn Pals fressen praktischerweise immer zuerst die Nahrung, die am weitesten links im Futtertrog liegt.

Die Plätze rechts können mit Honig gefüllt werden, der nie verdirbt.

Alle anderen Lebensmittel werden eure Pals nun wie gewünscht in die Kühltruhe legen.

8. Item-Stapel aufteilen

Wollt ihr Items verschieben, aber nicht den ganzen Stapel bewegen, habt ihr drei Möglichkeiten:

Shift + linke Maustaste: halbiert den Stapel. Klickt ihr erneut, halbiert sich der Stapel noch einmal. Das könnt ihr so lange tun, bis ihr mit der ausgewählten Menge zufrieden seid.

Shift gedrückt halten und Itemstapel in ein anders Feld ziehen: halbiert den Stapel einmal.

Strg + linke Maustaste: nimmt ein Item. Auch hier könnt ihr beliebig oft Klicken, um je ein weiteres Item hinzuzufügen.

Ein Feld oder Schieberegler, um direkt die gewünschte Anzahl an Items auszuwählen, gibt es derzeit nicht.

Mehr Glitch als Feature?

Bei einem Early-Access-Titel wie Palworld ist es natürlich verständlich, dass noch nicht alles reibungslos funktioniert. Manchmal können kleine Glitches für Spieler aber auch Vorteile bringen.

Achtung: Wollt ihr etwaige Fehler im Spiel auf keinen Fall ausnutzen, überspringt die folgenden drei Punkte am besten.

1. Dauerhaft auf Wasser fliegen

Eure Flug-Pals verbrauchen Ausdauer, solange ihr euch in der Luft befindet. Um die Ausdauer wieder zu regenerieren, muss das Pal landen. Interessanterweise ist das auch auf Wasser möglich!

Lange Reisen über Wasser müsst ihr also nicht zwingend mit einem schwimmenden Pal antreten. Ihr könnt auch einfach euer liebstes Fluggeschöpf verwenden.

Hier bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das von den Entwicklern so gewollt ist. Allerdings macht es schwimmende Pals fast vollkommen nutzlos, weshalb ich mir gut vorstellen könnte, dass es sich um einen Glitch handelt.

2. Kein Verbrechen im Naturschutzgebiet

Falls ihr schon eines der drei Naturschutzgebiete erkundet hab, wisst ihr wahrscheinlich, dass ihr dort alles andere als erwünscht seid. Betretet ihr ein solches Gebiet, erscheint sofort die Meldung, dass ihr ein Verbrechen begeht.

Um das zu vermeiden, braucht ihr wieder einmal ein Flug-Pal. So lange ihr euch nämlich auf so einem Pal in ein Naturschutzgebiet begebt, gilt dies nicht mehr als Verbrechen!

Ihr könnt nach Lust und Laune andere Pals fangen, Ressourcen aufsammeln und landen, um die Ausdauer des Flug-Pals wieder aufzufüllen. So lange ihr nicht absteigt, ist alles gut!

3. Bosse in Dungeons neu spawnen

Überall in der Welt von Palworld findet ihr Dungeons, die für einen gewissen Zeitraum betreten werden können. Am Ende dieser Dungeons wartet immer die große Alpha-Version eines Pals als Dungeon-Boss auf euch.

Welcher Boss das ist, richtet sich zunächst nach dem Level des Dungeons. Jedes Dungeon-Level hat einen Pool an Pals, die ihr als Boss bekommen könnt. Welches genau ihr trefft, ist zufällig.

Und hier kommt der „cheaty“ Teil. Seid ihr mit dem Boss unzufrieden, könnt ihr ihn einfach „rerollen“.

1. Späht in den Raum mit dem Boss und schaut, ob er euch gefällt.

2. Falls nicht, dreht wieder um und durchquert den gesamten Raum vor dem Bossraum. Häufig ist das ein länglicher Raum mit einem Weg aus Felsen. Ihr befindet euch jetzt also wieder zwei Räume vor dem Boss.

3. Lauft nun erneut zum Bossraum. Das Alpha-Pal sollte nun ein anderes sein.

1. Von hier aus könnt ihr den Dungeon-Boss schon erkennen. 2. Wieder zurück durch den Raum mit dem Fels-Weg. 3. Ab hier könnt ihr wieder umdrehen.

Anmerkung: Ich habe diesen Trick noch nicht auf allen Levelstufen probiert. Sicher funktionieren sollte es allerdings bei Dungeons mit Level 13 oder 29.

Ich hoffe, euch mit dem ein oder anderen Tipp etwas weitergeholfen zu haben. Hat euch ein Punkt besonders überrascht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

