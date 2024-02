Ihr könnt euch in Palworld einer ganzen Reihe an Dungeons stellen. Dort erwarten euch Labyrinthe, Gegnerhorden und nützliche Items. Wir haben hier die Übersicht für euch.

Was sind Dungeons in Palworld? Dungeons sind von der offenen Oberwelt getrennte Sektionen, die euch in bestimmte, gefährlichere Umgebungen bringen. Um sie zu betreten, müsst ihr den entsprechenden Eingang finden. Meist sind das schwarze, Tor-förmige Löcher in Felswänden oder Gesteinsformationen.

Das Layout der Dungeons variiert. Oft erwartet euch jedoch eine Aneinanderreihung größerer runder Areale mit schlauchförmigen Verbindungen. Häufig gibt es verschiedene Wege zum Ziel.

Die meisten Pals, die ihr treffen werdet, sind Mau, Daedream und Fuddler. Je nach Region können aber auch spezifische weitere Pals spawnen.

Was ist das Ziel in einem Dungeon? Wenn ihr euch einem Dungeon stellt, ist euer Ziel der Boss des Dungeons. Manchmal spawnen die Bosse direkt vor euch im Eingangsbereich, überwiegend aber weiter hinten im Labyrinth. Diese Bosse sind stärkere Versionen der in eurer aktuellen Region lebenden Pals. Für das Besiegen dieser Gegner gibt es besondere Belohnungen.

Achtung: Dungeon Bosse sind Pals und haben nichts mit den Oberwelt-Bossen zu tun und sind auch nicht die frei in der Welt spawnenden Alpha-Bosse.

Was für Items könnt ihr in Dungeons erhalten? Zum einen könnt ihr Dungeon-exklusive Pals fangen. Es gibt aber auch Items:

Antike Bauteile

Rubine

Baupläne

Technische Anleitungen, die euch Technologiepunkte bringen

Regelmäßige Dungeon-Besuche lohnen sich also.

Alle Dungeons sortiert nach den Level-Zonen

Die Dungeons auf der Map und die Level-Zonen

Hier haben wir für euch die Landkarte mit allen Dungeons markiert und unsere Level-Zonen-Map zum Vergleich. Die interaktive Karte könnt ihr via Mapgenie aufrufen und euren Bedürfnisse anpassen.

Die Palworld-Karte mit allen markierten Dungeons. Die Palworld-Karte mit allen Regionen unterteilt in Level-Zonen.

Alles zu den Level-Zonen könnt ihr in unserem Guide dazu nachlesen:

Mehr zum Thema Palworld: Die komplette Map in Levelzonen unterteilt – Mit welcher Stufe sollte ich ein Gebiet betreten? von Linda.B

Dungeons für Level 1 bis 15

Hier sind die Dungeons auf der Karte im Detail:

Die Dungeons in der Startzone Die Dungeons des Sea Breeze Archipelago Die Dungeons der Marsh Islands Die Dungeons des Eastern Wild Islands Die Dungeons des Forgotten Islands und des Ice Wind Islands

Dungeons für Level 15 bis 29

Die Zonen für Level 15 bis 29 sind die Folgenden:

Die Dungeons in Bamboo Groves, Twilight Dunes und Moonless Shore Die Dungeons in Verdant Brook und Frostbound Mountain

Dungeons für Level 30 bis 39

Die Zonen für Level 30 bis 39 Dungeons sind die Folgenden:

Die Dungeons auf Mount Obsidian Die Dungeons im Süden der Astral Mountains Die Dungeons der Astral Mountains

Dungeons für Level 40 bis 50

Die Zonen für Level 40 bis 50 Dungeons sind die Folgenden:

Die Dungeons in der Dessicated Desert Die Dungeons der Astral Mountains

Wir wünschen euch viel Erfolg für eure Dungeon-Besuche. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr erfolgreich wart!

Solltet ihr noch einen Ort für eine gute Basis in Palworld suchen, haben wir fünf Vorschläge für euch rausgesucht: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis