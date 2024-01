Palworld: Ihr könnt eure Fluggeschwindigkeit durch einen simplen Trick erhöhen

In Palworld könnt ihr mit dem Gleiter kurze Strecken „fliegen“. Mit einem Trick könnt ihr eure Fluggeschwindigkeit sogar noch erhöhen.

Palworld bietet eine große Karte, die ihr erkunden und auf der ihr verschiedene Pals finden und fangen könnt. Da sind längere Fußstrecken nahezu unvermeidbar – vor allem, wenn ihr noch kein fliegendes Pal oder den entsprechenden Sattel habt.

Zum Glück schaltet ihr recht früh den Hängegleiter frei, der euch vor Fallschaden schützen kann und zumindest kleinere Strecken gleitend überwinden lässt. Ein Spieler hat jetzt auf Reddit einen simplen Trick geteilt, wie ihr mit dem Gleiter schneller unterwegs seid.

Wie geht der Trick? In Palworld könnt ihr nach einem Sprint rutschen, indem ihr die Taste drückt, mit der ihr auch in die Hocke geht. Auf der Tastatur ist die Standard-Taste fürs Hinhocken „C“, auf dem Controller ist es „B“ (Xbox) oder Kreis (PlayStation).

Wenn ihr einen Weg mit einem leichten Gefälle herunterrutscht, beispielsweise beim Verlassen eines Hügels, dann rutscht ihr weiter und schneller. Das könnt ihr wiederum mit einem Sprung kombinieren und anschließend den Gleiter öffnen.

Ihr nehmt dann das Momentum des Rutschens in das Gleiten mit und seid dadurch in der Luft schneller. Ihr müsst also erst eine Schräge herabrutschen, dann in einen Sprung übergehen und direkt den Gleiter öffnen.

Hier seht ihr den Trick in einem kurzen Videoclip auf Reddit:

So stellt ihr einen Gleiter her: Falls ihr den Gleiter in Palworld noch gar nicht habt, könnt ihr diesen auf Stufe 5 im „Technologien“-Raster des Menüs freischalten. Der Gleiter heißt dort „Einfacher Gleitschirm“.

Habt ihr den Gleiter freigeschaltet, könnt ihr ihn anschließend an einer Werkbank herstellen. Für die Herstellung des Gleiters benötigt ihr 10x Holz und 2x Stoff. Stoff stellt ihr ebenfalls an der Werkbank her. Für 1x Stoff benötigt ihr 2x Wolle, die von besiegten Lamball fallengelassen werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel könnt ihr zudem verbesserte Versionen des Gleiters herstellen, mit dem ihr noch weiter gleiten könnt. Die erste verbesserte Gleiter-Variante, den Megagleiter, gibts auf Stufe 18. Dieser benötigt in der Herstellung aber deutlich mehr Holz und Stoff sowie Knochen.

Palworld bietet neben dem Gleiter noch viele andere nützliche Items wie den Futterbeutel, die Enterhakenpistole oder den Brutkasten, mit dem ihr Pal-Eier ausbrüten könnt. Pal-Eier könnt ihr auf der Map finden oder erhaltet sie in der Zuchtfarm.

Alles Weitere zum Brüten und Züchten von Pals lest ihr auf MeinMMO: Palworld: Pals züchten und Eier ausbrüten – Breeding Guide