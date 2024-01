Palworld: Ein Bau-Feature respektiert eure Zeit und schont eure Nerven, Spieler lieben es – „Das spart so viel Zeit“

Dass das Feature im Genre für gewöhnlich fehlt, sorgt für Kritik. PurfectlySplendid weist darauf hin, dass ein solcher Bau-Modus auch anderen Survival-Spielen guttun würde. Als Beispiel führt er ARK: Survival Evolved an: „Ich hasse es, ständig zu meinem Lager in ARK laufen zu müssen.“

Um zu bauen, braucht ihr klarerweise Ressourcen. Die können sowohl im Inventar als auch in Lagerkisten verstaut werden. Das Besondere dabei: Macht ihr euch ans Bauen, könnt ihr auch die in Truhen gespeicherten Ressourcen verwenden. Das heißt im Klartext: Nerviges Verschieben von Rohstoffen von einem Inventar in das nächste fällt weg. Ihr könnt auf den Lagerbestand zurückgreifen.

Um welches Feature geht es? In Palworld kann man so einiges tun – unter anderem eure eigene Basis bauen. Im Unterschied zu vielen anderen Survival-Spielen kann Palworld aber mit einem Feature aufwarten, das euch das Leben sehr erleichtert.

Ein kleines Bau-Feature in Palworld sorgt dafür, dass ihr nicht nur Zeit, sondern auch Nerven spart. Das Feature sollte Standard in jedem Survival-Spiel sein, findet die Community.

