Die meisten Gameplay-Elemente von Palworld basieren darauf, dass ihr Pals fangt und in eurer Basis für euch schuften lasst. Ein Spieler hat noch nicht ein Pal eingefangen und dennoch nun den ersten Bossgegner besiegt. Und dieses riesige Handicap hat er sich aus einem ganz besonderen Grund auferelgt

Was für einen Run spielt der Spieler? reddit-User gonnaputmydickinit wird auf reddit dafür gefeiert, dass er in Palworld Level 15 erreicht und den ersten Bossgegner erledigt hat, ohne auch nur ein Pal zu fangen. So einen “only-human”-Run zu schaffen, ist ziemlich herausfordernd, da das Fangen und Einsetzen von Pals zu den Kernmechaniken des Games gehört.

Wie belegt der Spieler seine Aussage? Der Gamer postete einen Ausschnitt seiner Steam-Achievements auf reddit. Darin ist zu sehen, dass er die Errungenschaft Hillside Sovereign , zu Deutsch Bezwinger des Hochlands , geschafft hat.

Direkt darunter, jedoch ausgegraut, ist das normalerweise erste Achievement zu sehen: Beginning of the Legend , also Beginn einer Legende . Der Spieler hat die erste Bossgegner-Kombination aus Zoe und Grizzbolt besiegt, ohne auch nur ein einziges Pal zu fangen.

Palworld, ohne ein einziges Pal fangen – Kann das funktionieren?

Wie schafft der Gamer das? In den Kommentaren erklärt der redditor seinen Ansatz:

Er hat einen grünen Händler gefangen, um provisorische Pistolen von ihm zu kaufen.

Er farmt Schatztruhen in schwierigen Gegenden der Welt für Gold, um damit Kugeln zu kaufen.

Er grindet vorrangig Beeren und brät sie, um seinen Charakter zu sättigen.

Mittlerweile ist der Spieler Level 15 und schafft Level 13 Dungeons nach eigenen Angaben fast ohne Probleme.

Gibt es Schwierigkeiten für einen only-human -Run? Auch darauf geht gonnaputmydickinit ein. Nach eigener Aussage hat er keinen Zugriff auf viele Ressourcen.

Zum Beispiel kann er keine Eisenbarren erhalten, da dafür ein Feuer-Pal benötigt wird. Entsprechend kann er auch viele Ausrüstungsteile nicht herstellen und kommt nicht über eine primitive Werkbank hinaus. Waffen können ebenfalls nicht repariert werden und er muss sie immer neu kaufen.

Ein super generfter Run – weil er auf seine Frau wartet

Warum zieht der Spieler das durch? In einem Kommentar im Thread erklärt der reddit-User, warum er sich für so einen schwierigen Run in Palworld entschieden hat. Darin erzählt er, dass seine Frau Palworld auch spielen möchte, aber erst später. Sie wartet noch auf ein paar Patches.

Er selbst wollte jedoch wohl schon loslegen und hat sich für einen absolut generften Run entschieden, in dem er viele der Kernmechaniken nicht erlebt. So kann er jetzt schon durchstarten, ohne seiner Frau gegenüber allzu sehr im Vorteil zu sein, wenn sie schließlich zusammen spielen.

Wie reagiert die Community? Die anderen reddit-User gratulieren gonnaputmydickinit zu seinem Achievement. FateFan2018 zum Beispiel vergleicht den Run mit den 12 Heldentaten des Herkules aus der griechischen Mythologie. User WackDance hingegen hat sich nach eigener Aussage schon länger gefragt, wie es wäre, Palworld wie ein Monster-Hunter-Game zu spielen.

Wieder andere helfen mit Tipps und Tricks aus. User Fun-Incident-8238 weißt unter anderem darauf hin, dass das Pal Bushi bei seinem Tod Eisenbarren hinterlässt. With_Hands_And_Paper lässt die Info da, dass Astegon Pal-Barren fallen lässt.

Mit den Tipps der reddit-User sollte der only-Human -Run noch einen Ticken leichter werden. Wie sieht es mit euch aus: Würdet ihr euch dieser Challenge stellen? Oder spielt ihr Palworld grundsätzlich ohne Pals zu fangen? Wenn ja, warum? Wir sind sehr auf eure Kommentare gespannt!

