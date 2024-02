Palworld: Eisenfarm bauen – So könnt ihr effizient Eisen farmen

Eisen ist eine der wichtigsten Ressourcen in Palworld. Wir erklären euch, wie ihr die Farm für den Abbau am besten positioniert, um effizient Eisen zu erhalten.

Wozu wird Eisen benötigt? Spätestens ab Stufe 10 wird Eisen ein unverzichtbarer Rohstoff. Für den restlichen Teil des Spiels ist er enorm wichtig, da er unter anderem für die Herstellung von Werkzeug, Waffen oder Rüstungen benötigt wird.

Bevor ihr euch ins Crafting stürzt, muss das Erz aber erst einmal gefunden und abgebaut werden.

Wo findet man Eisenerz? Eisenerz findet man vielen Orten in der Spielwelt. Zunächst in den gewöhnlichen Felsen, das ist aber nicht sonderlich effektiv. Besser funktioniert es mit glänzenden Brocken, die goldgelb schimmern. Hier müsst ihr eine Spitzhacke dabeihaben, um den Rohstoff abzubauen. Weitere Informationen dazu findet ihr in einem eigenen Artikel.

Viel praktischer ist aber der Einsatz der automatisierten Eisenfarm. Wo ihr sie am besten aufbaut, erklären wir euch im nächsten Abschnitt.

So könnt ihr automatisch Eisen farmen

Wo solltet ihr die Eisenfarm bauen? Der genaue Standort eurer Farm sollte von verschiedenen Faktoren abhängen.

Rohstoff-Vorkommen: Wichtig ist natürlich, dass es vor Ort genügend Eisenerz gibt, das ihr abbauen könnt. Ihr wollt schließlich nicht nur einmal ein wenig in der Erde buddeln, sondern längere Zeit automatisiert Eisen abbauen.

Erreichbarkeit: Auch das ist wichtig. Ihr solltet einen Ort wählen, zu dem ihr leicht hinkommt und wo ihr möglichst sicher vor den diversen Gefahren der Palworld-Welt seid.

Sicherheit: Das führt uns zum nächsten Punkt. Eure Eisenfarm sollte gut geschützt sein. Sorgt für ausreichend Verteidigung, sodass keine wilden Pals die Arbeit auf der Farm gefährden.

Welche Orte eignen sich also gut? Besonders gut für den Standort eurer Eisenfarm sind folgende Orte: Mountain Haven, Sunken Glade, Crystal Shores, Hidden Oasis und Whispering Woods. Erz respawned, das heißt, ihr könnt dieselbe Ader immer wieder abfarmen.

Damit der automatische Abbau des Rohstoffs gut vonstattengeht, solltet ihr passende Pals einsetzen. Beispielsweise Cattiva oder Rushoar im Early Game, und Astegon, Mammorest oder Anubis im Mid- und Late Game.

Wichtig ist außerdem, dass es euren Pals gut geht. Es sollten genügend Schlafplätze und ausreichend Nahrung vorhanden sein. Etwa ein Futtertrog und Beeren. Für den Komfort packt am besten Pengullet (Bewässerung des Gartens), und Lifmunk (Anbau und Ernte) aus.

Wie ihr aus Eisenerz Barren craftet

Was macht ihr mit dem Eisenerz? Das Erz kann zu Barren weiterverarbeitet werden. Dazu benötigt ihr aber zunächst einen Ofen, den ihr ab Stufe 10 bauen könnt. Investiert dafür zwei Technologie-Punkte und fangt ein Pal, mit dem ihr den Ofen entzünden könnt. Zum Beispiel Rooby oder Foxparks.

Brennt der Ofen, könnt ihr darin Eisenbarren herstellen. Werft einfach 2x Erz hinein und lasst es schmelzen. Ihr erhaltet im Anschluss 1x Eisenbarren.

Wollt ihr eine verbesserte Version davon, kombiniert ihr die 2x Erz mit 1x Kohle. So bekommt ihr einen verbesserten Eisenbarren.

Damit könnt ihr dann eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstung wie eine Metallrüstung (30x Eisenbarren, 10x Leder, 5x Stoff), einen Kochtopf (20x Holz, 15x Eisenbarren, 3x Feuerdrüse) oder eine Armbrust (50x Holz, 40x Stein, 10x Eisenbarren, 5x Nagel) herstellen. Was für beeindruckende Basen man in Palworld bauen kann, zeigen die Spieler unter anderem auf Reddit.