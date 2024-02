Palworld: Spieler ignoriert eins der wichtigsten Items bis Level 35, merkt jetzt: „Kämpfen ist viel einfacher geworden“

Sich vor Schaden zu schützen ist extrem wichtig, wenn man in Palworld überleben will. Ausgerechnet eines der grundlegenden Items dafür verpasste ein Spieler aber erstmal komplett: den Schild.

Um welches Item handelt es sich? Auf Reddit teilte ein Nutzer mit, dass er erst auf Level 35 den Schild in Palworld für sich entdeckt hat. Zuvor habe er ihn nicht genutzt, da er dachte, er müsse ihn manuell verwenden, und den Sinn dahinter habe er nicht verstanden.

Durch ein Video wurde ihm dann aber die blaue Anzeige über dem Lebensbalken bewusst. Daraufhin stellte er fest, dass der Schild dauerhaft aktiv ist und nicht manuell genutzt werden muss.

Also hat er sich direkt einen Schild gecraftet und festgestellt: Die Kämpfe sind nun deutlich einfacher.

Das sind die Reaktionen aus der Community: Auf Reddit finden sich zahlreiche Reaktionen auf diesen Fehler, der für viele zwar amüsant, aber auch verständlich ist. Einige Spieler geben zu, dass ihnen ähnliche Missverständnisse passiert sind. Hier sind einige Reaktionen:

Sample_Muted schreibt: “Ich frage mich, wie viele Leute einfach nicht auf das Bild geschaut haben, Schild gelesen haben und sich gedacht haben, wtf, ich will kein Schild, ich kann einfach ausweichen.”

Arudoblank kommentiert: “Das war ich. Ich dachte, ich habe einen Bogen, warum sollte ich einen Schild benutzen?”

MrBreaktime merkt an: “Es sollte stattdessen Schildbarriere oder Barriere genannt werden”

So funktioniert der Schild in Palworld: Schilde in Palworld könnt ihr an eurer primitiven Werkbank herstellen, die ihr direkt zu Beginn des Spiels freischaltet. Im späteren Verlauf, auf Stufe 28, schaltet ihr das Fließbandwerk frei, an dem ihr auch stärkere Schilde herstellen könnt.

Sobald ihr einen Schild hergestellt habt, befindet sich dieser in eurem Inventar. Es gibt einen speziellen Slot für euren Schild, in den ihr ihn platzieren könnt.

Einmal ausgerüstet bleibt der Schild bestehen, und über eurer Lebensanzeige erscheint ein blauer Balken, der den verbleibenden Schild anzeigt. Ihr müsst ihn nicht manuell ausrüsten; er umgibt euch automatisch wie eine dünne Barriere im Kampf, die euch schützt.

