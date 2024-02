Eine möglichst hohe Fangchance ist wichtig, um die begehrten Pals aus Palworld zu ergattern. Ein Spieler will nun aber festgestellt haben, dass ausgerechnet ein Item, das beim Fang helfen soll, genau das Gegenteil bewirkt.

Wie erhöht man die Fangchance? Wer in Palworld eines der 113 kleinen und großen Monster fangen möchte, muss darauf achten, eine möglichst hohe Fangchance im Gepäck zu haben.

Die Wahrscheinlichkeit kann auf verschiedene Arten erhöht werden. Zunächst mit einer stärkeren Pal-Sphäre. Oder man nähert sich dem Pal von hinten und überrascht es. Dadurch erhaltet ihr einen Bonus auf die Fangchance.

Eine dritte Möglichkeit kommt in Form eines bestimmten Items. Doch das senkt eure Chance, das Pal einzufangen – behauptet zumindest ein Spieler anhand eines YouTube-Videos.

Manche Spieler haben unverschämtes Glück, wenn es um das Fangen von Pals geht.

Ein wichtiges Item funktioniert nicht so, wie es soll

Um welches Item geht es? Gemeint sind die Lifmunk-Statuen. Diese Figürchen findet ihr überall in der Spielwelt. Ihr erkennt sie an ihrem grünen Aussehen, das an das Pal Lifmunk erinnert. Daher auch der Name. Das Item kann eingesammelt und damit eure Fangchance erhöht werden.

Ein Spieler, der auf YouTube unter dem Namen Chanelor Videos veröffentlicht, meint nun aber: Das Item funktioniert nicht richtig. Im Gegenteil: Statt die Fangchance zu erhöhen, mindert es sie.

Chanelor will seine Aussage nicht einfach so stehen lassen. In einem Video vergleicht er zwei verschiedene Spielstände miteinander. In dem einen nutzt er einen Charakter, dessen Fangchance dank eingesammelter Lifmunk-Statuen zwischen 61 % und 85 % liegen sollte. Der zweite Charakter kommt ohne das Item aus und geht mit einer Rate von 33 % bis 44 % auf Monsterjagd.

Was bedeutet das für die Spieler? Im Fall von Chanelor lag die Rate der tatsächlich gefangenen Pals am Ende des Videos mit dem Item bei 37 %. Ohne das Item kam er auf 53 %. Also deutlich mehr. Bedeutet das also, dass das Item wirklich kaputt ist und nicht richtig funktioniert?

In den Kommentaren unter dem Video weisen andere Spieler darauf hin, dass der Test des YouTubers nicht umfangreich genug wäre, um eine konkrete Aussage zu treffen. Außerdem könnten noch andere Faktoren wie Pals unterschiedlicher Arten auf unterschiedlichen Stufen Einfluss haben.

Haben andere Spieler ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja. In einem Thread auf Reddit wird das Video besprochen. Viele Spieler schreiben von ähnlichen Erlebnissen. So hätte sich die Fangrate nach Einsatz des Items bei ein und demselben Pal verringert. Das hat viele zu Recht stutzig werden lassen.

Aus den Kommentaren geht auch hervor, dass manchen Spieler nicht klar war, ob es sich dabei um einen Bug handelt, oder nicht. Die User hoffen jetzt, dass das Problem möglichst schnell vom Entwickler repariert wird. Bei manch anderem Bug sind sich die Spieler nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch ein Feature sein könnte.