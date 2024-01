Palworld: Ein Pal wächst einfach immer weiter – Spieler rätseln: Bug oder soll das so?

Ein großes Spiel wie Palworld hält auch so einige Bugs bereit. Bei manchen fragen sich Spieler aber zurecht: Ist das wirklich ein Fehler oder soll das so sein? Wie im Falle eines Reddit-Users, der es mit einem stetig wachsenden Pal zu tun bekommen hat.

Was ist die Situation? Palworld ist noch nicht lange auf dem Markt erhältlich. Der Release am 19. Januar liegt erst zwei Wochen zurück. Noch dazu ist das Spiel aktuell im Early Access. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel noch neu und auch noch nicht ganz fertig entwickelt ist, verwundert es also nicht, dass immer wieder neue Bugs entdeckt werden.

So fand ein Spieler jüngst ein absurd großes Ei in der Spielwelt. Er stellte sich die Frage, welches Pal daraus schlüpfen würde, und ob die Größe des Eis wirklich von den Entwicklern beabsichtigt war.

Eine ähnliche Frage stellte sich auch ein anderer Spieler. Im Falle des Reddit-Users kaityl3 gab es nämlich ebenfalls eine Sache, die etwas zu groß geraten ist.

Ein Bug, der für viele Lacher auf Reddit sorgt

Um welchen Bug geht es? In seinem Reddit-Post schreibt der User kaityl3: „Jedes Mal, wenn ich in meine Basis zurückkehre, wird mein Glücks-Vixy größer.“

Und tatsächlich zeigt das Bild dazu ein nahezu gigantisches Pal, das mit dem Kopf Richtung Erdboden in der Basis des Spielers liegt. Das Vixy ist weitaus größer als normalerweise und würde die angrenzenden Bäume überragen, wenn es denn auf zwei Beinen stehen würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Das Pal ist schon jetzt absurd groß und will nicht aufhören zu wachsen.

Der User schreibt außerdem, dass der Bug für kurze Zeit verschwindet, wenn er das Pal aus der Basis entfernt und in die Palbox gibt. Wenn er es wieder in die Basis setzt, beginnt das Vixy erneut zu wachsen.

Es wäre nun schon so groß, dass es der Spieler bereits von weitem sehen könne (via imgur.com). Theoretisch kann er normal mit dem Pal interagieren. Theoretisch. Praktisch gesehen gibt es einige Schwierigkeiten. Denn wenn der Spieler versucht, das Pal aufzuheben, glitcht die Kamera in das Innere des Körpers. Das rasante Wachstum scheint also nicht vom Spiel vorgesehen zu sein.

Dank eines anderen Bugs konnte sich ein Spieler die Map von Palworld von oben ansehen.

Wie denkt die Community über den Bug? Unter dem Reddit-Post sammeln sich viele Kommentare amüsierter User. Manche von ihnen stellen sich augenzwinkernd die Frage, ob es sich hierbei wirklich um einen Bug handelt, oder nicht eher um ein Feature der besonderen Art.

„Du sagst Bug, ich sage Feature“, meint der Nutzer aluchan91. Der Bug wäre nämlich derart absurd, dass er vor allem für Lacher sorgt.

„Wenn es nach 5 Stunden nicht geschrumpft ist, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf“, schreibt Nob354.

„Halt uns auf dem Laufenden, bald wird es die Sonne blockieren“, meint WoodmanMedia.

„Was zum Teufel gibst du ihm zum Füttern?“, fragt Neunix berechtigterweise.

An dem Bug zu stören scheint sich kaum jemand. Im Gegenteil – spricht der User Smoothsharkskin vielen Spielern aus der Seele, wenn er meint: „Das ist die Art von Bug, die niemals behoben werden sollte.“

Solange das eigentliche Spiel nicht davon beeinträchtigt wird, sind Bugs eben eine lustige Angelegenheit. Sie können uns den Gaming-Alltag versüßen und uns ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Aber nicht alle Bugs sind gewünscht: Die Entwickler von Palworld warnen vor einem Bug, von dem es „Kein Zurück“ mehr gibt.