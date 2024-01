Palworld: Spieler findet gigantisches Ei – welches Pal steckt drin?

Der User GuyFluffle123 zeigt in einem eigenen Post auf Reddit stolz sein eigenes Exemplar des starken Pals. Es ist im Übrigen ein Drachen/Feuer-Pal, also eine Feuer-Variante des normalen Jormuntide. Seid ihr auf der Suche nach einem anderen, starken Pal wie Anubis, der vor allem im Kampf eine gute Ergänzung für eure Gruppe ist? Hier erfahrt ihr, wie ihr Anubis züchtet.

An der eigenen Körpergröße habe Isoflan nicht verändert. Das Ei wäre einfach so groß.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist die Situation? Palworld hält viele Geheimnisse bereit. Und genauso viele Fragen, die darauf warten, beantwortet zu werden. Was steckt beispielsweise in dem gigantischen Ei, das der Reddit-User Isoflan im Spiel gefunden hat?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to