Palworld: Spieler grillen schwierigen Boss, die Entwickler finden es „genial“

Wem die Gegner in Palworld zu schwer sind, muss zu kreativeren Methoden greifen. Eine Gruppe von Spielern hat sich im Kampf gegen ein Mammorest etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie haben das Monster gegrillt.

Was ist die Situation? Die Bosse in Palworld sind nicht immer einfach zu besiegen. Vor allem dann nicht, wenn die eigene Spielfigur maßlos unterlevelt ist. Was aber, wenn man genügend Ehrgeiz hat, den Gegner trotzdem zu besiegen? In diesem Fall muss man als Spieler kreativ werden.

Das dachte sich auch eine Gruppe von Spielern, die sich einem Mammorest auf Stufe 38 gegenübersahen. Das Pal war eigentlich viel zu stark für die Gruppe. Die meisten der Spieler waren auf Stufe 10.

Trotzdem scheuten sie den Kampf nicht. Wie sich herausstellte, machten die Spieler aber nur einen läppischen Schadenspunkt pro Angriff. Also ziemlich wenig. Deswegen griffen sie zu einer ungewöhnlichen Methode.

Die Spieler kämpften nicht gegen den Boss, sie grillten ihn

Was sah die Taktik der Gruppe aus? Glücklicherweise reagierte das Mammorest besonders empfindlich auf Feuer. Diese Schwäche nutzten die Spieler aus. Sie bauten rund 20 Lagerfeuer um den Boss herum auf und lockten ihn immer wieder in die tödlichen Flammen.

Anschließend mussten die Spieler den Angriffen des Monsters nur noch geschickt ausweichen. Die gut verteilten Lagerfeuer erledigten den Rest und sorgten dafür, dass das Mammorest im wahrsten Sinne des Wortes gegrillt wurde. Doch seht selbst:

Die Lagerfeuer aufzubauen, dauerte laut Aussage der Gruppe (via X) nur etwa fünf Minuten. Der schwierige Teil an der Sache war es, den Boss in den vorbereiteten Bereich zu locken. War das geschafft, glich der Rest des „Kampfes“ einem Kinderspiel. Einziger Wermutstropfen: Der Sieg ereignete sich so schnell, dass keine Zeit mehr blieb, das Pal im letzten Moment einzufangen.

Was sagen die Entwickler zu der Taktik? Der Videoausschnitt fand auch seinen Weg in die Hände der Entwickler von Palworld. Sie zeigten sich beeindruckt davon, teilten das Video auf dem offiziellen X-Account des Spiels und schrieben: „Ihr habt euch eine geniale Methode ausgedacht, um Mammorest zu bekämpfen!“

Es wird sicherlich nicht die letzte ungewöhnliche Methode sein, die durch die Community entdeckt wird. Kann man Pals wie Grizzbolt fangen? Auf MeinMMO findet ihr die Antwort.