Palworld: Sechs Tage nach Release hat ein Fan bereits ein Lexikon wie den Pokédex entworfen

Wie praktisch wäre es, alle in Palworld verfügbaren Monster auf einen Blick versammelt zu haben. Mit allen wichtigen Informationen, die man als Spieler eben so braucht. Praktischerweise hat ein Fan genau ein solches Tool entworfen – ganz nach dem Vorbild des Pokédex.

Was ist die Situation? Palworld enthält aktuell 137 Pals, also die kleinen oder größeren Monster, mit denen ihr Kämpfe bestreiten, sie für euch arbeiten lassen, oder sie essen könnt.

Da kann es leicht passieren, dass man den Überblick verliert. Gerade um die verschiedenen Skills der Pals im Auge zu behalten, wäre eine Art Lexikon doch praktisch, oder nicht?

Das dachte sich wohl auch der Reddit-User @Maael, der sich im Subreddit zu Wort gemeldet hat. Er hat den Versuch unternommen, eine eigene Website zu erstellen, auf der ihr alle Pals auf einen Blick habt. Die Website dient also als Lexikon, ähnlich wie der Pokédex aus Nintendos eigenem Monsterspiel.

Wie Maael betont, gibt es bereits einige andere Versuche, ein sogenanntes Paldeck zu erschaffen. Alle stammen von Fans, doch keine andere Version hätte ihn zufriedengestellt.

Noch gibt es in Palworld so einige lustige Bugs und Glitches.

Das Paldeck ist informativ, kostenlos und werbefrei

Was ist das Besondere am Paldeck? Maael erklärt in seinem Reddit-Post, was er sich von einem guten Paldeck erwartet:

Das Paldeck soll „standalone“ sein, also ohne weitere Software funktionieren. Es soll auch nicht Teil einer anderen Website sein. Das Filtern nach Elementen oder Arbeitskraft soll einfach und schnell funktionieren. Außerdem sehr wichtig: Das Tool ist kostenlos und frei von Werbung. Das soll laut dem Ersteller auch in Zukunft so bleiben.

Seid ihr auf der Suche nach Guides zum Thema Palworld? Auf MeinMMO findet ihr eine ganze Reihe davon.

Wie kommt das Paldeck bei den Spielern an? Bislang sehr gut. Unter dem Post im Subreddit sammeln sich viele Kommentare, die den Ersteller des Tools loben. Manche lassen sich sogar zu regelrechten Lobeshymnen hinreißen:

„Du bist ein Heiliger“, gibt sich @NotGrizz dankbar.

„Der Held, den wir gebraucht haben“, stimmt auch @droidevo in das positive Feedback mit ein.

„Willst du mich heiraten?“, fragt @IolairesMinion begeistert.

Auch auf detaillierte Nachfragen geht der Ersteller ein. So teilt er mit, dass die Website auch für Mobile-Nutzer funktioniere. Doch das Tool sei noch lange nicht perfekt, und die vielen Vorschläge, die die Nutzer in die Kommentare schreiben, würden, falls möglich, berücksichtigt werden.

Dass das Paldeck nur sechs Tage nach dem Release des Spiels bereits in verschiedenen Fan-Projekten existiert, zeigt, wie engagiert die Community ist. Der Trailer zu einem Fan-Mod, der Charaktere aus Pokémon ins Spiel bringt, wurde übrigens bereits von Nintendo gesperrt.