Palworld: Spieler nutzt einen Glitch, um sich die ganze Map anzusehen

Viele User schließen sich dieser Meinung an. So auch @KupcakezIRL, der schreibt: „Ich liebe, dass es diese Art von Early Access ist.“ Es würden keine wichtigen Features fehlen, die das Spiel unspielbar machen, dafür aber kleine, lustige Glitches enthalten sein, die den Spielern den Tag versüßen.

Sobald der Pal in der Sphäre gefangen war, ertönte das typische Geräusch. Aber dann wurde der Spieler plötzlich in die Luft katapultiert. Innerhalb weniger Sekunden befand er sich hoch oben über der Map. Dass das ganze ein Glitch ist und keineswegs von den Entwicklern beabsichtigt, zeigen die grafischen Anzeigefehler, die dabei entstehen.

Der Reddit-User warf also eine dieser Sphären nichtsahnend auf das Monster vor sich. Um die Zeit zu überbrücken, die nötig ist, das Tierchen einzufangen, hüpfte der Spieler auf die in der Luft schwebende Kugel. Das war entscheidend.

Was löst den Glitch aus? Der „Fahrstuhl“, der sich dem Spieler unvermittelt bietet, wird durch Pal Sphären ausgelöst. Das Item benötigt man, um die herumlaufenden Pals einzufangen, ist also vergleichbar mit den Poké-Bällen aus einem gewissen anderen Spiel.

Um welchen Glitch geht es? Dass es in einem so großen Spiel wie Palworld zu kleinen Fehlern kommt, ist nicht ungewöhnlich. Noch dazu befindet sich das Spiel im Early Access, wird also noch konstant weiterentwickelt. Auch einen Fan-Mod mit Pokémon-Bezug gab es bereits.

