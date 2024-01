Palworld hat erst 60 % der geplanten Inhalte – Ein großes Feature soll noch kommen

Anschließend erklärt Mizobe, in welchem Rahmen die PvP-Kämpfe stattfinden könnten. Demnach sei es möglich, dass Spieler an kompetitiven Orten wie Arenen gegeneinander antreten oder komplett frei auf der ganzen Map kämpfen können.

Die andere Möglichkeit für Kämpfe sei es, ein Pal in einem Team mit einem Menschen gegen ein anderes Team, bestehend aus Mensch und Pal, kämpfen zu lassen. Das ist in Pokémon, Temtem und Co. nicht möglich, erinnert aber an das PvP von ARK: Survival Evolved.

Was sagt Mizobe noch zur Einführung von PvP? Mizobe erklärt in dem Interview, dass er PvP nicht sehr optimistisch gegenüber stehe, weil die Hürden für ein erfolgreiches PvP-Spiel sehr hoch seien. Laut Mizobe müsse ein Spiel mit PvP perfekt sein, weil die Spieler sonst wieder verschwinden würden.

Die anderen wichtigen Dinge sind, wie wir PvP in das Spiel integrieren und wie viele neue Inhalte wir veröffentlichen. Wir sind bereit, neue Funktionen einzubauen, also werden wir uns die Reaktionen der Nutzer ansehen und die Funktionen priorisieren, die alle wollen.

In den positiven Bewertungen ist dabei immer wieder zu lesen, wie überrascht die Spieler von der Fülle an Inhalten sind, obwohl das Spiel noch im Early Access ist. Jetzt erklärte der CEO von Palworld-Entwickler Pocketpair, der Erfolgstitel sei erst zu 60 % fertig und ein großes Feature solle wohl noch kommen.

