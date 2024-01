Palworld: Spieler teilen eindrucksvolle Basis-Designs mit der Community – So könnt ihr euer Lager bauen

In Palworld bauen viele Spieler beeindruckende Basen und teilen diese mit der Community. Wir haben einige für euch gesammelt, falls ihr noch Inspiration braucht.

In Palworld gehört es zum Spielprinzip, eure eigene Basis zu bauen und gegen verschiedene Angreifer zu verteidigen, doch wie ihr euer Lager designt, ist ganz euch überlassen. Ihr entscheidet, ob ihr den Fokus auf Funktionalität oder eine hübsche Optik legt.

Das ist auch etwas, das vielen Spielern auf Reddit gefällt. So gibt es zahlreiche Posts von Spielern, die ihre Kreationen mit der Community teilen. Manche Spieler haben sich sogar richtig kreative Lösungen einfallen lassen, um ein Bau-Problem zu lösen.

Wir wollen euch hier ein paar Kreationen aus der Community zeigen, die euch möglicherweise inspirieren und dabei helfen, selbst kreativ zu werden.

Base Designs der Palworld-Community

Das Dorf aus Holz: Der Reddit-Nutzer Val2int hat eine Basis gebaut, in der er mehrere Häuser aus Holz aneinanderreihte. Die Häuser erfüllen dem Anschein nach verschiedene Aufgaben. In einem Haus sind beispielsweise Pal-Betten zu erkennen, während vor einem anderen Haus verschiedene Beete sind.

Der Nutzer Val2int hat auf Reddit ein Bild seiner Basis in Palworld geteilt. Es handelt sich um ein kleines Dorf aus Holzhäusern.

Das Holz-Dorf erreichte auf Reddit über 1.000 Upvotes, doch ein anderer Nutzer merkte an, dass ein Feuer-Pal großen Schaden anrichten könnten, wenn es das Lager angreifen sollte. Val2int selbst erklärte aber, dass er die Optik von Holz einfach schöner als Steinbauten findet.

Der brennende Palast: Auch andere Spieler bauen gerne aus Holz. Ein Spieler hat auf Reddit ein Foto eines Gebäudes seiner Basis geteilt. Dieses Gebäude sieht aus wie ein großer Palast. Das Problem ist, dass der Spieler ebenfalls aus Holz gebaut hat – und wovor unter dem „Dorf aus Holz“ gewarnt wurde, ist hier Wirklichkeit geworden.

Ein Spieler zeigt seine Basis in Palworld auf Reddit – bevor und nachdem sie brannte.

Die Basis wurde von Feuer-Pals geraidet und der Palast stand kurz darauf in Flammen. Immerhin wurde der Nutzer für seinen Verlust mit fast 12.000 Upvotes aus der Community getröstet.

Die Brücken-Basis: An verschiedenen Orten auf der Map gibt es von den Entwicklern vorgefertigte und massive Brücken. Auf diesen Brücken könnt ihr ebenfalls eine Basis bauen, wie Reddit-Nutzer MangoLoco zur Schau stellt.

Der Nutzer MangoLoco zeigt auf Reddit, dass ihr eure Basis auch auf einer Brücke bauen könnt.

Eine Basis auf einer Brücke zu bauen hat einen großen Vorteil, aber auch einen beachtlichen Nachteil: Ihr könnt nur von 2 Seiten angegriffen werden – an den Seiten ist eure Basis uneinnehmbar.

Dafür müsst ihr allerdings in Kauf nehmen, verwendbaren Platz zu verschwenden. Ihr seid beim Bau der Basis auf die Breite der Brücke begrenzt. Eine Basis auf einem normalen Berg oder einer freien Ebene ist deutlich breiter.

Die uneinnehmbare Festung: Apropos schwierig anzugreifen: das dachte sich auch Reddit-Nutzer Dsj417 und baute seine Basis auf einem Berg. Das Lager umgrenzte er dann zusätzlich mit Steinmauern. Wer ihn angreifen will, muss auf einem Flug-Pal kommen.

Die Basis des Reddit-Nutzers Dsj417 liegt auf einem Berg und ist von Steinmauern umringt.

Innerhalb der Basis liegen zudem Erz- und Steinkohle-Vorkommen, weshalb sie besonders gut als Mining-Zwischenlager geeignet ist. Die Funktionalität der Basis übersteigt das Design allerdings deutlich. Dafür hagelte es auf Reddit über 6.600 Upvotes.

Attack on Pal-Titan: In Spielen, in denen es Möglichkeiten gibt, selbst etwas zu bauen, gibt es auch immer Spieler, die etwas aus einem anderen Spiel, einem Film, einer Serie oder sonst was nachbauen. So auch in Palworld.

Der Nutzer „TryAgainBestie“ hat sich an den Shiganshina District aus dem Manga und Anime Attack on Titan gewagt – das ist der Heimatort von den Protagonisten Eren Jäger, Armin Arlert und Mikasa Ackermann.

Der Nutzer TryAgainBestie baut mit seiner Basis in Palworld den Shiganshina District aus Attack on Titan nach.

Die mittelalterliche Gestaltung der Steinwände zuzüglich der dazugehörigen Dächer erinnert in Palworld allgemein stark an das Design der Gebäude in Attack on Titan – nicht zuletzt wegen der Farbgebung. Zum Glück könnt ihr im Midgame die passende Enterhaken-Pistole freischalten.

Der Selfmade-Dungeon: Der Nutzer Bmfp123 hat eine Basis mit mehreren Ebenen aus Stein gebaut. Das Gebilde ist riesig und erinnert vom Ausmaß an einen selbstgebauten Mini-Dunegon – oder einen Tempel, in dem Indiana Jones uralte Artefakte sucht.

Reddit-Nutzer Bmfp123 zeigt eine gigantische Basis, die aus mehreren Ebenen besteht.

Für sein Mega-Konstrukt erhielt der Spieler auf Reddit über 6.200 Upvotes und 2 Kommentare. Eine der Antworten macht dabei deutlich, was die Basis von vielen anderen Lagern von Spielern unterscheidet: die Größe. Der Kommentator gibt an, er selbst habe eine 1×1 große Box, in der er schlafe. Der Rest seiner Sachen stehe draußen auf dem Boden.

Selbstgebaute Geländer für euren Balkon: Der Nutzer Orca-Mayo zeigt zwar nicht wirklich viel von seiner Basis, offenbart aber einen kleinen Design-Trick. Da es in Palworld keine richtigen Geländer gibt, die beispielsweise eurem Balkon den finalen Akzent verpassen, nahm er einfach Holzbänke und reihte dieser aneinander.

Ein Spieler auf Reddit zeigt, wie er in Palworld Bänke benutzte, um ein Geländer nachzubilden.

Falls ihr also ein Geländer bauen wollt, nehmt Bänke. Mit etwas Glück fügen die Entwickler aber zukünftig auch richtige Geländer ein, damit wir nicht mehr auf kreative Lösungen aus der Community zurückgreifen müssen.

Die mittelalterliche Burg: Die Spielerin Lightless-meao hat auf Reddit ein Video geteilt, in der sie die Basis zeigt, die sie zusammen mit ihrem Partner baut. Das ganze wirkt wie eine kleine, mittelalterliche Burg mit Häusern und Mauern aus Stein.

In dem Video auf Reddit zeigt eine Spielerin eine Basis, die wie eine mittelalterliche Burg wirkt.

Innerhalb der Stadtmauern gibt einen kleinen Farm-Bereich für die Gartenarbeit, verschiedene Brutstätten, ein Badehaus sowie ein Schlafgemach für Pals und Spieler. In dem Haupthaus gibt es zudem eine Kochecke inklusive Bar.

Wenn ihr in eurer Basis in Palworld Wendeltreppen errichten wollt, müsst ihr aktuell auf einen Trick zurückgreifen und sie mit Holzbänken selber bauen, da es sie leider noch nicht im Spiel gibt: Palworld: Mit einem Trick könnt ihr individuelle Treppen für eure Base errichten