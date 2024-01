Palworld: Wie viele Lager kann man haben?

Wie viele Pals können maximal für mich arbeiten? Ihr könnt pro Lager 15 Pals zuweisen. Bei maximal drei Basen sind das also 45 Pals, die für euch arbeiten können. Durch Einstellungen eurer Welt könnt ihr die maximale Anzahl auf 20 pro Basis erhöhen, also insgesamt 60 Pals.

Wie viele sekundäre Lager kann man haben? Davon könnt ihr unendlich viele errichten, solange ihr keine Pal-Box nutzt. Bedenkt aber, dass ihr nur zu Pal-Boxen die Schnellreise nutzen könnt. Es empfiehlt sich also, die Sekundär-Lager in der Nähe eines Schnellreise-Punktes zu platzieren, damit ihr sie unkompliziert aufsuchen könnt.

So viele Primär-Lager könnt ihr haben: Zu Beginn könnt ihr erstmal nur ein einziges Lager errichten. Das klappt schon, bevor ihr Level 10 erreicht. Ihr könnt bis zu drei Primär-Lager errichten. Allerdings sind diese an Level-Anforderungen gekoppelt.

Kann man mehrere Lager in Palworld haben? Kurz gesagt: Ja, ihr könnt mehrere Basen in Palword haben. Wir zeigen euch hier im Guide, was ihr zu euren Lagerplätzen wissen müsst.

