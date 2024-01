Palworld: Mit einem Trick könnt ihr individuelle Treppen für eure Base errichten

Palworld: Rein Quarz finden – So leicht kommt ihr an das Material

Was für manche ein Nachteil ist, sehe andere positiv: „Zusätzlicher Vorteil: Lagerraum, den Pals nicht mit irgendwelchem Mist vollstopfen können.“ ( via Reddit )

Setzt die erste Bank unmittelbar an den Rand des Fundaments, in dessen Richtung die Biegung erfolgen soll. Sonst entstehen oben unschöne Lücken. Um das Ende des Fundaments besser sehen zu können, könnt ihr (temporär) eine Wand platzieren.

Besonders hilfreich finde ich diesen Trick, um Treppen zu bauen, die auf nur einem Fundament ins obere Stockwerk führen. So geht ihr dabei am besten vor:

In der offenen Spielwelt von Palworld gibt es viel zu entdecken. Umso schöner ist es, irgendwann in sein – hoffentlich gut verteidigtes – zu Hause zurückzukehren. Wer seine Base gerne hübsch gestaltet, muss in der aktuellen Early-Access-Version mit begrenzten Möglichkeiten experimentieren.

Wie in den meisten Survival-Titeln ist der Basebau in Palworld ein wichtiger Aspekt des Spiels. Mit einem Trick könnt ihr diese noch individueller gestalten.

