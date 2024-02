Palworld: Spieler nutzt einen Trick gegen nervige Raids, die Community sagt: Freu dich nicht zu früh

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Konkret handelt es sich dabei um ein Jolthog, ein Pal Typ Elektrizität. Mit nur einem Wurf löst es eine Explosion aus und besiegt damit so gut wie alle Gegner. Jene, die die Explosion überleben, sterben gleich darauf an den Blitzen, die weiterhin Schaden anrichten.

Was funktionieren Raids in Palworld? Immer wieder greifen Gegnergruppen die eigene Basis an. Sie versuchen dabei, in das Innere zu gelangen und die Basis zu zerstören. Sie machen weder vor Gebäuden noch vor den eigenen Pals Halt, sodass schnell Chaos ausbricht. Die Community ist schon fleißig damit beschäftigt, ihre Basen anderen Spielern zu zeigen. Da wäre es doch schade, wenn das eigene Hauptquartier dem Erdboden gleichgemacht wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to