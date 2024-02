Palworld: Neues Update ist live auf Steam – Löst eins der größten Probleme der Spieler

Was ist für euch die beste Anpassung im Patch? Habt ihr ebenfalls Pals an andere Spieler verloren? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

Auch gibt es dickes Lob, unter anderem von User Savagestar1: Patch 1.3 war doch dafür da, um einige schlechte Spieler in der Community zu bekämpfen, die bereits mit dem Duping von Gegenständen begonnen hatten, wenn ich mich recht erinnere. Die Tatsache, dass sie in der Lage waren, das zu erreichen und immer noch diesen Patch herausschieben, hat mich umgehauen.

Andere Spieler scherzen zum Beispiel, die Entwickler arbeiten wie die Pals in meiner Basis , weil die Patches so schnell kommen und so voller Features sind.

Was beinhalten die Patchnotes? Aber natürlich sind die Anti-Cheat-Maßnahmen nicht die einzigen wichtigen Updates. Hier lest ihr die vollständigen Patch-Notes.

Mehr zu den aktuellen Exploits und Cheats in Palworld lest ihr hier:

