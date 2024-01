Palworld-Spieler feiern einen Glückspilz, der ein Pal trotz einer Chance von 0,03 % fängt – Nach 2 Versuchen

Durch die angezeigten Prozentchancen kann man Erfolgserlebnisse beim Fangen besser feiern und auch mit anderen teilen. Habt ihr glückliche Fänge gemacht und wie hoch war bei euch die Chance? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wer noch mehr Effizienz in seiner Basis gebrauchen könnte, dem hilft vielleicht dieser Trick: Palworld: Spieler findet Trick heraus, mit dem ihr euren Pals Aufgaben verbieten könnt

Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Palworld bietet euch in der Welt viele Pals, die ihr fangen könnt. Je nach eurem Level ist es aber bei vielen Monstern fast unmöglich, sie von Anfang an fangen zu können. Ein Spieler versuchte sein Glück bei einem starken Pal und wird dafür gefeiert.

