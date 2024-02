Palworld behebt mit einem Patch gleich 25 schwerwiegende Probleme – „Sie zeigen den AAA-Studios, wie man’s macht“

Für Palworld, den großen Survival-Hit auf Steam, wurde am 1. Februar 2024 ein großer Patch veröffentlicht, der eine Reihe teils ziemlich gravierender Probleme beheben sollte. Die Spieler zeigen sich begeistert und feiern die Entwickler für ihre schnelle Reaktion.

Was ist das für ein Patch? Am 1. Februar 2024 wurde Patch 0.1.4.0 für Palworld veröffentlicht. Darin behob Entwickler Pocketpair gleich 25, teils schwerwiegende, Probleme. So soll es Cheatern nicht mehr möglich sein, eure heiß geliebten Pals zu klauen.

Darüber hinaus kamen aber auch ersehnte Features ins Spiel, wie die Möglichkeit, auch die Seiten-Tasten einer Gaming-Maus zu belegen. Andere Fixes sorgen hingegen eher für Schmunzeln: So soll man nun auch mehr als 7.000 Pals horten können, ohne seinen Spielstand zu zerstören und keine Raids durch ein übermächtiges Relaxaurus mehr fürchten müssen. Die Übersicht über alle Fixes findet ihr hier.

Sollte sich Blizzard eine Scheibe abschneiden?

Wie kommt der Patch an? Gelinde gesagt, ziemlich gut. Auf X, ehemals Twitter, feiern viele Nutzer die schnellen Fixes der Entwickler. Sie bezeichnen den Patch als „massive W“, also als großen „Sieg“ für Pocketpair. Ein Nutzer schreibt sogar: „Diese Typen zeigen AAA-Studios, wie man’s macht.“ (via X)

Ein weiterer Spieler stimmt ein: Die Entwickler von Diablo IV könnten noch was von dem Studio hinter Palworld lernen (via X).

Andere zeigen sich unbeeindruckt und können sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: Die Entwickler würden für die Fixes einfach nur die Zeit nutzen, die sie gespart hätten, indem sie Modelle geklaut hätten. Damit soll wohl auf die anhaltenden Vorwürfe angespielt werden, Pocketpair habe sich beim Design ihrer Monster dreist bei Nintendo bedient.

Insgesamt scheint die Stimmung jedoch positiv zu sein – dafür sprechen auch die fortlaufend hohen Spielerzahlen (via SteamDB).

Natürlich kann man es nicht jedem recht machen. So berichten andere Spieler in den Kommentaren von anhaltenden oder gar neuen Problemen, die durch den Patch erst aufgetreten sein sollen (via X). Nun bleibt es abzuwarten, ob Pocketpair diese Spieler mit dem nächsten Patch besänftigen kann.

