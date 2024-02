Palworld Patch Notes: Update 0.1.4.1 behebt endlich den Fang-Bug

Das Update 0.1.4.1 für Palworld wurde auf Steam veröffentlicht. In der Übersicht zeigen wir euch die Patch Notes auf Deutsch.

Was ist das für ein Update? Bei dem neuen Update geht es vor allem darum, Fehler zu beheben. Einige Bugs waren im Spiel aktiv, die die Erfahrung negativ beeinflusst haben. Außerdem ging man im Update gegen Cheats und Exploits vor.

Wir zeigen euch, was die Entwickler zum neuen Patch sagen und was in den Patch Notes steht.

Patch Notes für Update 0.1.4.1 auf Deutsch

Das sind die Patch Notes:

Große Fehlerbehebungen: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein Spiel immer abstürzte und der Speicherstand kaputtging, wenn die Zahl der insgesamt gefangenen Pals einer Gilde etwa 7.000 erreichte. Im letzten Patch blieben Speicherdaten, die sich bereits in diesem Zustand befanden (bei Servern, die Weltdaten des Servers), in einem kaputten Zustand, der das Laden unmöglich machte, aber nach der Anwendung dieses Patches wird dies behoben und korrekt geladen.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein Spiel immer abstürzte und der Speicherstand kaputtging, wenn die Zahl der insgesamt gefangenen Pals einer Gilde etwa 7.000 erreichte. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Waffen, die von anderen Spielern getragen werden, verschwinden, wenn ein Spieler im Multiplayer eine Granate wirft.

Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit den Lifmunk-Statuen behoben. Obwohl angezeigt wurde, dass die Fang-Wahrscheinlichkeit steigt, stieg sie wegen eines Bugs nicht wirklich. Wir berichteten über diesen kuriosen Fang-Bug.

Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit eurem Lager:

Wenn ein Pal manuell einer Zuchtfarm zugewiesen wurde und dann schlafen ging, wachte er niemals auf. Dieser Fehler wurde behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, wenn beim Baumfällen eines Pals kein Holz droppte. Das sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.

Andere Fehlerbehebungen:

Gegen einige Cheats und Exploits wurden Gegenmaßnahmen implementiert.

Dazu geben die Entwickler noch die Bemerkung ab: „Wir werden die Entwicklung fortsetzen, wobei die Behebung der wichtigsten Probleme und Fehler oberste Priorität hat. Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung von Palworld.“

Das sind die Reaktionen: In den Kommentaren unter den Patch Notes auf X freuen sich Spieler über die getroffenen Maßnahmen. Vor allem die Behebung des Bugs im Zusammenhang mit den Lifmunk-Statuen und der Fang-Wahrscheinlichkeit wird gefeiert.

Was gefällt euch an den Patch Notes am besten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.