Palworld: Spieler fängt legendäres Pal mit nur einer einzigen Sphäre, weil er den richtigen Moment nutzt und Glück hat

„Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg! 4 % ist alles, was man manchmal braucht. Ich habe eine Handvoll Streamer gesehen, die es mit miserablen Quoten gefangen haben, also bin ich einmal pro Nacht oder so hochgegangen und habe eine Kugel geworfen, um zu sehen, ob ich Glück habe. Am Ende musste ich das Ding auf 136 HP herunter kämpfen und habe es mit einer Hyper-Sphäre bei 2 % erwischt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf reddit postete ein Spieler ein Video, in dem er in Palworld ordentlich Glück hat: Denn er fängt ein legendäres Pal mit nur einer einzigen Sphäre – bei einer Fangchance von 4 %.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to