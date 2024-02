In Palworld gibt es viele Pals, die ihr fangen könnt. Doch nicht nur Pals lassen sich fangen und einsetzen.

In der Welt von Palworld gibt es viele Lebewesen, die neben euch in der Welt leben und unterwegs sind. Es gibt Pals, Wilderer, Trainer, die in Türmen auf euch warten und auch Händler. Mit Letzteren könnt ihr, je nach Art des Händlers, verschiedene Items oder sogar Pals handeln.

Neben Verkäufern, die an festen Positionen darauf warten, mit euch Handel zu betreiben, gibt es auch noch wandernde Händler. Diese haben, wie der Name schon vermuten lässt, keinen festen Standort. Ein gezieltes Suchen dieser Händler ist schwierig.

Welchen Vorteil bringt ein Händler im Lager? Habt ihr erfolgreich einen Händler gefangen, könnt ihr ihn genau wie ein Pal in eurem Lager einsetzen. Hierdurch habt ihr den Vorteil, dass ihr Handel betreiben könnt, ohne euer Lager verlassen zu müssen.

Wenn ihr durch stetigen Handel die Vorräte des Händlers leer gekauft habt oder, im Falle eines Schwarzmarkthändlers, euch das Sortiment an Pals nicht gefällt, könnt ihr den Händler einfach zurück in eure Palbox setzen. Wenn ihr ihn erneut im Lager platziert ist das Angebot neu aufgefüllt.

Händler fangen und im Lager einsetzen

Wie kann man einen Händler im Lager einsetzen? Wenn ihr einen Händler bei euch im Lager einsetzen wollt, müsst ihr ihn zuerst einfangen. Dies funktioniert genauso, wie mit Pals: Ihr müsst den Händler zuerst schwächen und seine Lebenspunkte reduzieren. Anschließend könnt ihn mit einer Palsphäre einfangen.

Hierfür müsst ihr jedoch auf bessere Palsphäre zurückgreifen, um eure Chance auf den Fang zu erhöhen beziehungsweise überhaupt eine Chance zu haben, den Händler erfolgreich einzufangen.

Worauf muss ich beim Fangen achten? Wenn ihr die Lebenspunkte des Händlers reduziert, könnt ihr den Wanted-Level erhalten, da ihr hier einen friedlichen NPC angreift. Dies passiert jedoch nur, wenn ihr selber auf den Händler einprügelt.

Wenn ihr ihn nicht angreift und diese Aufgabe vollständig von euren Pals übernommen wird, könnt ihr ihn auch einfangen, ohne ein Wanted-Level zu erhalten.

Kann ich auch den zwielichtigen Händler fangen und einsetzen? Ja, ihr könnt auch einen zwielichtigen Händler fangen und in eurer Basis einsetzen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese findet, haben wir hier eine Übersicht mit allen Schwarzmarkthändlern für euch, um euch die Suche zu erleichtern.

Habt ihr selber schon versucht, einen Händler zu fangen und in eurer Basis einzusetzen? Oder steht dieses Unterfangen auf eurer Liste an Dingen, die ihr definitiv ausprobieren werdet? Wenn ihr noch mehr hilfreiche Tipps und Tricks zu Palworld sucht, schaut euch gerne unsere Übersicht mit Guides zu Palworld an.