Steam-Hit Palworld kündigt seinen ersten Raid an: „Ein mächtiger böser Pal belagert die Insel“

Im Survival-Game Palworld könnt ihr bislang 5 Bossgegener und so einige mächtige Pals bekämpfen. Jetzt könnt ihr euch auch auf einen ersten Raid freuen.

Was ist das für ein Inhalt? Palworld-Entwickler Pocket Pair kündigte es bereits in der Roadmap an, jetzt wird es Realität: Palworld bekommt seinen ersten Raid. Zur Ankündigung postete der Entwickler ein Video auf ihrem Youtube-Kanal.

Im Video ist zu sehen, wie der aus vorherigen Videos bekannte Pocket-Pair-Charakter eine Palseele an eine mysteriöse Steinskulptur hält. Die Palseele beginnt zu wirbeln und zerbricht. Daraufhin regnet es Meteoriten auf die Welt nieder und das Pal Bellanoir erscheint.

Hier könnt ihr euch das Video selbst ansehen:

Was wissen wir bisher sicher über den Raid? In der Videobeschreibung schreibt Pocket Pair: Ein mächtiger böser Pal ist aufgetaucht und belagert die Palpagos-Inseln! In dem Raid werdet ihr euch also vermutlich dem neuen und mit dem Raid implementieren Pal Bellanoir entgegenstellen.

Weiterhin ist bekannt, dass nur die besten Pal-Bändiger eine Chance gegen sie haben sollen. Ein Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Das Video endet mit den Worten Coming Soon , also demnächst verfügbar .

Mit der Raid kommt Pocket Pair übrigens nicht nur der Roadmap, sondern auch den Spielerwünschen nach. Vor ein paar Wochen wollten wir wissen, welche Features ihr euch als Nächstes für das Game wünscht. Endgame-Raids waren in den Top 3.

Was können wir auf Basis des Videos vermuten? Bislang gibt es keine Raids in Palworld und da das Game erst seit Januar 2024 im Early Access ist, können wir fürs Erste nur Vermutungen anstellen:

Wenn die Mechanik aus dem Video ins Gameplay übertragen wird, handelt es sich bei Bellanoir um einen Kampf, den ihr selbst starten könnt. Bellanoir wird also wahrscheinlich nicht wie andere Pals in der Oberwelt erscheinen und bekämpfbar sein.

Aufgrund der Aussage, dass der Raid nur für die besten Pal-Bändiger ist, nehmen wir auch an, dass Bellanoir ein Kampf für ab der aktuellen Höchststufe 50 ist.

Implementiert wird die Raid vermutlich tatsächlich demnächst . Pocket Pair hat sich bisher durch schnelle Updates positiv hervorgetan. Wenn die Raid jetzt schon angekündigt wird, ist sie vermutlich bereits relativ kurz vor Release.

Sobald es mehr und vor allem gesicherte Informationen gibt, lest ihr sie natürlich bei uns.

Rund um Palworld wurde es in letzter Zeit sehr ruhig. Nach den Rekordspielerzahlen im Januar und Februar gingen diese zuletzt stark zurück. Eine ganze Menge Spieler zockt jedoch weiter fröhlich vor sich hin. Einer von ihnen stellte sogar Hunderte legendäre Palsphären her, um mächtige Pals noch schneller zu fangen.