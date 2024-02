Steam: In dem Survival-Spiel Enshrouded könnt ihr mit einem Bett besser fliegen als mit einem Gleiter

In Enshrouded gibt es eine Handvoll Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Das Bett zählt eigentlich nicht dazu. Doch ein Spieler fand im Steam-Spiel jetzt einen Weg, das möglich zu machen.

Was hat der Spieler herausgefunden? Der Reddit-Nutzer RoboticUnicorn hat mit einem Beitrag auf Reddit für Aufsehen gesorgt. Der Spieler fand einen neuen Glitch, bei dem ein Bett dafür sorgt, dass man durch die Welt fliegen kann. Eigentlich ist das im Steam-Spiel so nicht angedacht.

Das Beste daran ist, dass der Trick, um zu fliegen, auch noch recht einfach ist und sich leicht wiederholen lässt. So erreicht nun jeder alle Orte der Karte ganz ohne Probleme.

Hier könnt ihr den Early Access Trailer zum neuen Survival-Hit auf Steam sehen.

Enshrouded: Der Early Access Trailer zum neuen Survival-Hit auf Steam

Zwei Tasten und ein Bett und schon gehts los

Wie funktioniert der Trick? Der Spieler hatte zunächst den Verdacht, dass der Trick mit dem Grappling-Hook zu tun hat, weil er diesen ausgerüstet hatte, als es er den Glitch zum ersten Mal auslöste. Doch nach mehrfachen Testen fand er heraus, dass alles, was benötigt wird, ein Bett ist.

Um auch durch die Lüfte zu fliegen, müsst ihr nur über euer Bett springen und am höchsten Punkt des Sprungs die Taste E zum Schlafenlegen drücken. Euer Charakter sollte sich dann in die Schlaf-Position begeben und gleichzeitig losfliegen. Wenn alles geklappt hat, fliegt euer Charakter jetzt in gleichbleibender Geschwindigkeit durch die Gegend.

Hier könnt ihr das Original-Video auf Reddit sehen

Um den Flug zu beenden, könnt ihr einfach euren Gleiter herausholen und zu Boden gleiten. Achtet dabei jedoch auf eure Ausdauer, wenn die leer ist, fallt ihr wie ein Stein zu Boden.

Warum sollte man mit dem Bett fliegen? Mit dem Bett zu fliegen ist tatsächlich die schnellste Reisemöglichkeit in Enshrouded. Spieler können sich sonst mit einer Vielzahl von Mitteln fortbewegen. Sei es per Gleiter, oder per Grappling-Hook. Außerdem gibt es auch viele Schnellreise-Punkte an alten Türmen, in eurer Basis und an allen von euch platzierten Flammen-Altären.

