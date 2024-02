Neues Survival-Spiel bietet 40 Stunden Demo auf Steam – Doch selbst das reicht nicht, um alles zu sehen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Aber wenn ich mir allein schon ansehe, wie lange die Produktionsketten für Waffen aus Knochen sind, will ich nicht wissen, wie lange ich an einem Paar Schwerter aus Eisen arbeiten soll. Da geht dann vermutlich ein ganzer Abend drauf, wenn ich das Erz vorher noch farmen muss.

Trotz allem habe ich das Gefühl, dass ich mit den 40 Stunden nicht sonderlich weit komme. Die Erfahrung ist zudem auf Stufe 30 begrenzt, was … großzügig ist. Es wird eine Weile dauern, bis ich da bin. Vermutlich so 15 bis 20 Stunden.

Genau hier zeigt sich aber schon das erste, vielleicht einzige, dafür aber wirklich große Problem an Soulmask. Alles ist so unfassbar groß …

Trotzdem ist der Start… zäh. Soulmask ist eben immer noch ein Survival-Spiel, wie so ziemlich jedes andere in den letzten 5 Jahren. Ich starte fast nackt, habe irgendwelche Aufträge, die mich durch die Features führen und verbringe die ersten 2 Stunden erst mal damit, Stöcke, Steine und Gras zu sammeln.

Alles in allem sehr ambitioniert, vielleicht etwas zu sehr. Aber mich hat’s dann doch zu sehr gejuckt und ich musste es ausprobieren. Nach den ersten Stunden bin ich mir nun noch immer nicht sicher, ob Soulmask halten kann, was es verspricht.

Mit Soulmask ist ein neues Spiel auf Steam erschienen, das offenbar zugleich in die Fußstapfen von Conan Exiles, Valheim und RUST treten will. Um Spieler zu überzeugen, bietet es gleich 40 Stunden spielbare Inhalte vor dem Kauf. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat es ausprobiert und weiß jetzt, warum die Entwickler so großzügig sind.

