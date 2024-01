Survival-Spiel veröffentlicht 40-stündige Demo auf Steam, Spieler sind schon nach 15 Sekunden im Trailer verliebt

Gibt es auch Kritik? Negative Stimmen gibt es auch. So kritisieren einige Nutzer die Verwendung von künstlicher Intelligenz für die Erzählstimme im Trailer. Unter einer anderen Version des Trailers mit mehr als 275.000 Aufrufen merken Spieler zudem an, dass es dem Spiel wohl noch an Feinschliff fehlt und fürchten einen langen Early Access.

Wie sieht die Stimmung aus? Bereits vorab zeigten sich potenzielle Spieler auf YouTube angetan von den ersten Bildern zum Game. Unter dem Ankündigungs-Trailer für die Demo schreibt ein Nutzer etwa: „Wenn ihr mich in den ersten 15 Sekunden eines Trailers erwischt, bin ich dabei.“ Ein anderer pflichtet bei: „Ich habe mich gefragt, wovon zum Geier diese Person redet. 5 Sekunden später sehe ich es genau so.“ (via YouTube )

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Soulmask soll bereits 2024 auf Steam erscheinen. Schon jetzt kann das Spiel aber angezockt werden, denn für das kommende Steam Next Fest wurde eine Demo-Version zur Steam-Page hinzugefügt. Mit einem Umfang von circa 40 Stunden ist die Demo größer, als so manch ein vollständiges Spiel.

In typischer Survival-Manier fangen Spieler mit Nichts an und craften nach und nach Waffen, errichten Unterkünfte und bauen sich sogar einen eigenen Stamm auf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to