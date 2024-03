Steam: Ein neues Survival-Spiel mit Wikingern will Valheim Konkurrenz machen – So könnt ihr es testen

Wir haben bereits ausführlicher über die Spielmechaniken berichtet, als die letzte Beta von ASKA anstand, wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, könnt ihr das hier: Neues Survival-Spiel auf Steam sieht aus wie Valheim in hübsch, startet Closed Beta – So macht ihr mit

Ist man nach der Anmeldung sicher dabei? Die Anmeldung garantiert euch keinen Zugang zur Beta. Die Entwickler schauen sich die Anmeldungen an und wählen dann aus. Um eure Chancen zu erhöhen, sollten sich auch eure Freunde dafür anmelden und ihr solltet einander bei der Anmeldung angeben. Solltet ihr für die Closed Beta ausgewählt werden, erhaltet ihr einen Code per E-Mail.

Wie nehme ich an der Beta teil? Um an der geschlossenen Beta von ASKA teilzunehmen, müsst ihr dem offiziellen Discord-Server des Spiels beitreten. Nachdem ihr die Regeln des Servers akzeptiert habt, könnt ihr den „closed-beta-signups“- Kanal sehen. In dem Kanal findet ihr dann einen Link zu einem Anmelde-Formular. Dieses müsst ihr ausfüllen.

Gleich zu Anfang im Trailer erscheint ein großer Gegner, der ein Boss sein könnte. Später sieht man auch, dass Gegner die Dörfer der Spieler überfallen. Auch Tiere sind im Trailer zu sehen, in einem Ausschnitt werden diese mit Pfeil und Bogen gejagt. Zudem wird man Höhlen laut des Trailers in ASKA erkunden können.

Was kann man im Trailer sehen? Im neuen Trailer des Spieles sieht man die Grundmechaniken des Spiels: Bau der Dörfer, Sammeln von Ressourcen und Besiegen von Gegnern. Dabei will das Spiel mit seiner lebendigen Welt und hübscher Grafik punkten. Außerdem sind die Boss-Gegner aufwendig gestaltet und der Trailer zeigt einen Mix aus farbenfroher Welt und düsteren Gegnern, die es zu bezwingen gilt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was ist das für ein Spiel? ASKA ist ein Survival-Spiel auf Steam, dass sich derzeit in der Entwicklung befindet. Im Koop-Modus lässt sich das Spiel dabei mit bis zu 4 Spielern spielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to