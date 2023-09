Neues MMO auf Steam lässt euch Bauer, Pirat oder König sein – Erinnert an „Gothic“ und „Valheim“

Auf Steam wurde für Ende September 2023 ein neues Survival-MMO angekündigt, welches im Trailer zumindest optisch an andere bekannte Spiele erinnert. Auch verschiedene Mechaniken sind laut Entwicklern mit anderen Spielen durchaus vergleichbar.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zu “Kingdoms of Ereloth” zeigt eine mittelalterliche Welt und erinnert damit schon mal rein optisch an bekannte Spielreihen wie „Gothic“ oder „Dragon Age“.

Zu sehen sind alte Burgmauern, umgeben von Chaos und Leichen, oder ein Kirchensaal mit Altar, sowie ein längerer Kerkergang, in welchem nur noch Skelette zu finden sind.

Zu finden auch unterirdische Bauten, die in ein mystisches grünes Licht gehüllt sind und einen alten Thron beherbergen oder ein “Pilzwald” der fast so wirkt, als wäre man hineingeschrumpft worden, werden euch in der Welt von Ereloth erwarten.

Ebenso zeigt der Trailer euch zum Schluss noch das Meer und einige Segelschiffe, die es befahren. Ob diese im Spiel von euch steuerbar sein werden oder nicht, wird aus dem Trailer nicht deutlich. Definitiv verspricht es aber, dass ihr in Ereloth auch euren Weg als Pirat gehen könnt.

Vom tatsächlichen Gameplay zeigt der kurze Trailer generell noch nicht sehr viel.

Zu sehen sind aber zwei Kampfszenen, gegen einen großen Troll und einen anderen Ritter. Auf die Frage des Users SantoIago (via Youtube) nach dem Kampfsystem vergleichen die Entwickler dieses mit New World.

Die Spielfigur ist dabei zu sehen, wie sie einen Baum fällt und Steine in der Mine zerschlägt. Im Zeitraffer seht ihr dann ein Steinhaus entstehen. Wie sehr ihr aber beim Bau selbst Hand anlegen müsst, wird daraus nicht deutlich.

Bei der Aussicht auf die Baumechaniken kommt die Ähnlichkeit mit Valheim zur Sprache. Die Entwickler betonten jedoch in einer Antwort auf den Kommentar von ryandikisetiawan, dass es zwar mit Valheim vergleichbar ist, sie aber versuchen sich zu unterscheiden.

