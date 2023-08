Neuer Trailer zu Gothic 1 Remake schürt Hoffnungen der Fans: „Zeigt der Gaming-Industrie, dass Baldur’s Gate 3 keine Anomalie ist“

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Statt einer bunten Welt gibt es eine eintönigere Farbpalette, die besser zum Setting passt als noch in der spielbaren Demo. Außerdem wird der Ton jetzt rauer, als der Spieler versucht, in ein Haus zu schleichen und einen Buddler auszurauben.

Doch im neuen Trailer sieht das anders aus. Es scheint so, als hätte sich das Entwicklerteam die Kritik der Fans zu Herzen genommen und nun ein wenig an der Optik des Spiels geschraubt.

Was gefällt den Fans am Trailer? In einer spielbaren Demo von vor drei Jahren, zu der unsere Kollegen von der GameStar ein Video erstellt haben , haben Spieler kritisiert, dass das raue Gefühl der alten Teile nicht rüberkommt.

Was ist im Trailer zu sehen? Das Video heißt übersetzt so viel wie „Willkommen im Alten Lager“. Dabei handelt es sich um eine der Fraktionen, denen sich der Spieler im originalen Gothic anschließen konnte.

Insert

You are going to send email to