Gothic hat mir meine Jugend geraubt – Jetzt kommt es als MMO und das gibt mir den Rest

Schon in anderen RP-Projekten habe ich jahrelang an meiner Rolle gearbeitet. Aber ob ich das noch einmal schaffe – keine Ahnung. Zumal 2022 auch ansonsten nicht mit guten Spielen geizt. Mal sehen, ob mich Untold Chapters fesseln kann – oder ob mich die ganzen Neuerscheinungen wie Nightingale zu sehr packen werden:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt hat eine Gruppe von Fans ein Projekt gestartet, um aus Gothic ein MMO zu machen. Gothic Online: Untold Chapters heißt die Umsetzung und hat sogar eine eigene Website . In einem neuen Trailer zeigt das Team, was genau es mit dem Projekt auf sich hat:

Zusammen mit Ragnarok Online und wenig später World of Warcraft ab 2004 hat Gothic einen guten Teil meiner frühen Gaming-Zeit geprägt. Der Auftritt der Mittelalter-Band In Extremo im ersten Teil hat sogar maßgeblich zu meinem heutigen Musikgeschmack beigetragen. Gothic ist eines der wenigen Spiele, die ich mehrmals durchgespielt habe, allein um alle möglichen Entscheidungen zu sehen.

Für mich ist Gothic ein Stück Kindheit und Jugend. Der erste Teil erschien 2001, der zweite bereits 2002. Ich war damals schon ein Nerd und bin voll in den Spielen aufgegangen – und erstmals konnte ich sogar mit Freunden über das Hobby sprechen. Wir haben alle Dutzende Stunden in die Games gesteckt.

Insert

You are going to send email to