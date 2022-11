Kommendes MMORPG setzt auf nordische Mythologie – Überzeugt mit detailreicher Grafik

Legend Of Ymir ist ein kommendes MMORPG vom koreanischen Entwickler WeMade. Im neuen Cinematic-Trailer präsentieren sie Ingame-Footage des Spiels.

Das MMORPG soll für PC und Mobile erscheinen und mit einer besonders realistischer Grafik überzeugen. Das beweist der neue Trailer, bei dem es sich, den Entwicklern zufolge, um Szenen direkt aus dem Spiel handelt. WeMade benutzen die Unreal Engine 5 und generieren damit Charaktere, die fast aussehen wie reale Menschen.

Zu Beginn des Trailers sehen wir Charaktere, die durch eine Landschaft voller Berge und Wälder schreiten, um sich oben auf einer Plattform zu versammeln. In der nächsten Szene gibt es eine Eislandschaft und die ersten Monster sind zu sehen: Eine Mischung aus Skeletten und Zombies.

Daraufhin sehen wir Menschen, die auf Pferden durch eine Art Wüste reiten, Wesen mit Hörnern und einige Kämpfe. Untermalt wird das Geschehen von episch klingender Musik, die den Trailer an Dramatik gewinnen lässt.

Legend Of Ymir als „nordische Version“ von MIR4

Was ist das für ein Spiel? Bei Legend Of Ymir soll es sich um ein „Next Gen“-MMORPG handeln, das eine Story voller nordischer Mythologie bietet. Euch begegnen beispielsweise Thor oder Loki. Es gibt bisher kaum Infos zu dem MMORPG – Wir wissen aber, dass es riesige PvP-Schlachten geben soll.

Die Entwickler sind bekannt für das MMORPG MIR4, das auf Blockchain-Technologien setzt. Ihr könnt darin ein Erz abbauen, das sich in Kryptowährung umwandeln lässt. So verdienen Menschen echtes Geld damit und sind eher zum Arbeiten als zum Spielen unterwegs. Es verzeichnet zwar hohe Spielerzahlen, viele davon sind jedoch Bots.

Auch in Legend Of Ymir soll diese Blockchain-Technologie genutzt werden.

Wann erscheint Legend Of Ymir? Ein Termin für den Release ist derzeit nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sobald es mehr Informationen gibt.

