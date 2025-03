The Day Before war mal das meist erwartete Spiel auf Steam – Jetzt verklagen die Macher eine Webseite wegen Rufmord

Im Jahr 2023 wandelte sich The Day Before vom meist gewünschten Spiel auf Steam zu einem der größten Flops der Videospiele-Geschichte. Schuld daran soll aber nicht die Qualität des Produkts gewesen sein.

Wen verklagt der Entwickler? Die Verantwortlichen von Fntastic, dem Studio hinter The Day Before, verklagen die russische Nachrichtenseite Yakutia.info, die in der sibirischen Region Jakutien beheimatet ist – wie das Spielestudio auch.

Laut der Klage soll die News-Webseite dem Ruf von Fntastic geschadet haben, indem es das Verhalten der Entwickler im Zusammenhang mit der Entwicklung von The Day Before als „Scam“ beziehungsweise Betrug bezeichnet hat.

Weiterhin steht eine Meldung im Fokus der Klage, in der man YouTube-Influencer paraphrasiert habe, laut denen The Day Before Mechaniken sowie Inhalte von anderen Spielen kopiert beziehungsweise „ausgeliehen“ haben soll.

Ob auch Webedia bald von Fntastic verklagt wird?

Sorry, war kein Betrug, sondern nur eine Peinlichkeit!

Wie reagiert die verklagte Webseite? Die Verantwortlichen von Yakutia erklären in einer Reaktion auf yakutia.info, dass der Begriff „Scam“ recht neu in der russischen Sprache sei und man nicht vorhatte, die Entwickler des Betrugs zu beschuldigen. Man habe daher den Begriff durch „Peinlichkeit“ ersetzt und den zweiten Artikel zu den Influencer-Einschätzungen um die konkreten Zitate erweitert.

Weiterhin erklären die Redakteure von Yakutia, dass sich die Entwickler gezielt eine kleine Redaktion aus der Heimat für die Klage rausgesucht hat, die sich rechtlich kaum verteidigen kann. Dabei gab es weltweit eine Vielzahl von Medien und Content-Schaffenden, die im Zusammenhang mit The Day Before Begriffe wie „Scam“ und „Betrug“ genutzt haben sollen.

Die Entwickler selbst sind sogar der Meinung, dass The Day Before zum Release eigentlich ein gutes Spiel gewesen sei, das vor allem dank Influencern auf Twitch und Co. zum Misserfolg wurde.

Was muss ich zu The Day Before wissen? The Day Before sollte einst ein ambitioniertes Survival-MMO werden, das in den ersten Trailern mit beeindruckender Grafik und einer Vielzahl spannender Features begeistern konnte. Das Projekt stieg zum meistgewünschten Spiel auf Steam auf, doch dann folgte der tiefe Fall:

Testphasen sowie der finale Release wurden mehrfach verschoben.

Nach der Veröffentlichung neuer Trailer begannen Spieler, an der Qualität zu zweifeln.

Zwischenzeitlich gab es Berichte, dass das Studio Freiwillige rekrutieren würde, die umsonst am Projekt mitarbeiten sollen.

Dann geriet The Day Before auch noch in einen Rechtsstreit um seinen Namen und verschwand zwischenzeitlich von Steam.

Als der Release am 7. Dezember 2023 dann doch endlich bevorstand, war nicht mehr viel vom ursprünglichen Hype geblieben. Dennoch ging The Day Before sofort steil auf Twitch, nur, um auf Steam zerrissen zu werden. Am 11. Dezember folgte das Statement, dass The Day Before „finanziell gescheitert“ sei. Dadurch würden die Mittel fehlen, um weiterzumachen.

Nur wenige Tage nach Release folgte bereits die Schließung. Es spricht für sich, dass gewisse Meldung rund um das neue Projekt von Fntastic an den Spiel-gewordenen Autounfall The Day Before erinnern: Das Studio von The Day Before fragt nach kostenlos erstellten Inhalten für ihr neues Spiel, geben keine Bezahlung