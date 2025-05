Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

Ein neues Zombie-Game aus Südkorea könnte endlich das Versprechen erfüllen, das The Day Before seinen Spielern gemacht hat – nur, um es zum Release fulminant zu brechen. Die Hoffnung ist auch nicht ganz unbegründet, immerhin steckt ein großer Entwickler hinter dem Projekt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Nakwon: Last Paradise auf Steam. Das sieht auf den ersten Blick nach dem Game aus, das The Day Before sein wollte – ein Survival-MMO mit einer offenen Spielwelt, das euch das Gefühl gibt, wirklich in einer von Zombies zerstörten Welt zu leben.

Erstes Gameplay-Material aus dem Spiel seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? In Nakwon: Last Paradise durchstreift ihr eine Großstadt in Südkorea. Dort tummeln sich seit dem Ausbruch einer mysteriösen Krankheit Zombies und andere Menschen, die wie ihr um jeden Preis überleben wollen.

Das Gameplay ist PvPvE: Die Zombies werden vom Computer gesteuert, Menschen wiederum von anderen Spielern.

Tagsüber baut ihr euren Unterschlupf aus und verstärkt diesen, während ihr euch nachts auf die Straßen der Stadt begebt. Dort sucht ihr nach Nahrung und anderen überlebenswichtigen Ressourcen.

In den Kämpfen sollt ihr selbst gewöhnliche Gegenstände als Waffen nutzen dürfen, allerdings sind diese stets riskant: Die kleinste Wunde kann tödlich enden, wenn sie nicht korrekt behandelt wird.

Nicht jede Begegnung mit anderen Spielern muss im Kampf enden. Ihr könnt genauso gut mit anderen Menschen kooperieren oder euch an ihnen vorbeischleichen. So vermeidet ihr sinnlose Konfrontationen und minimiert das Risiko eurer nächtlichen Streifzüge.

Erfüllt Nakwon den Wunsch verprellter „The Day Before“-Fans?

The Day Before hatte sich mit einem sehr ähnlichen Versprechen einen ordentlichen Hype aufgebaut und war lange Zeit das meistgewünschte Spiel auf Steam – und das, obwohl sich viele Spieler bis zum Release noch gar nicht sicher waren, ob es überhaupt echt ist.

Mit dem Release kam die Enttäuschung: The Day Before war gar nicht das Spiel, das Entwickler Fntastic so vollmundig versprochen hatte. Statt eines Survival-MMOs mit offener Spielwelt erwartete die Spieler ein technisch holpriger Extraction-Shooter. Nur fünf Tage nach Release stellte Fntastic The Day Before ein.

Wie gut stehen die Chancen für Nakwon: Last Paradise? Mit Nexon arbeitet ein bekannter Entwickler und Publisher aus Südkorea am Projekt. Als Publisher haben sie zuletzt mit The First Berserker: Khazan einen Hit auf Steam gelandet – MeinMMO hat The First Berserker: Khazan für euch getestet.

Nakwon: Last Paradise hat zumindest die besseren Startvoraussetzungen, das zu liefern, was es auch verspricht. Wann das Spiel erscheinen soll, haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten.

Habt ihr bereits von Nakwon: Last Paradise gehört und seid gespannt, oder seid ihr vorsichtig, was das Projekt angeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Kurz nachdem Fntastic The Day Before in den Sand gesetzt hatte, kündigte man übrigens gleich das nächste Projekt an: „Jeder verdient eine 2. Chance“ – Die Entwickler von The Day Before sind zurück, wollen alles besser machen und bitten um Geld